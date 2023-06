Sindicato de trabajadores anunció que no participará en marchas del 7 de mayo donde estaría Petro

El próximo miércoles 7 de junio, una vez más, el Gobierno del presidente Petro convocó a movilizaciones para defender las reformas que se tramitan en el Congreso. Esta vez, las marchas fueron convocadas por el jefe de estado, quien además aseguró que no saldrá al balcón como es usual y por el contrario saldría a las calles. “Esta vez no estaré en el balcón, marcharé al lado del pueblo trabajador y espero que quienes votaron para realizar un cambio en Colombia me acompañen ahora en todos los municipios del país”, dijo en su cuenta de Twitter.

Quienes están al frente de la convocatoria llamada “Toma de Bogotá por las reformas sociales” son la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) y la Confederación Democrática de Pensionados (CDP).

“Cada vez es más crítico el debate sobre las tres reformas sociales del Gobierno (...) Por una parte, por la campaña mediática de los poderes económicos y políticos del establecimiento neoliberal y de la extrema derecha en su contra, así como por el estrecho margen de tiempo que va quedando para aprobarlos, gracias a la dilación de diferentes fuerzas económicas, políticas y mediáticas”, aseguró Francisco Maltés, presidente de la CUT.

Sindicato de trabajadores aclaró que no le interesa marcha con Petro el próximo 7 de mayo

Por medio de un comunicado, la Confederación General del Trabajo, CGT, aclaró que no participará de las movilizaciones el próximo miércoles 7 de junio. “No es cierto que haya autorizado participar en la marcha convocada por la CUT, CGT, CTC, en respaldo a las reformas gubernamentales”.

El sindicato, señaló que “históricamente ha sido, es y será una organización sindical que actúa en independencia y autonomía frente a los gobiernos, sea el que sea, empresariado, los gremios, los sectores políticos y demás actores del país”.