“El fascismo es una ideología de odio”: embajadora de Alemania a Cabal, quien aún cree que Hitler fue socialista

La polémica respecto al fascismo en la Alemania Nazi de la segunda guerra mundial, tiene génesis en un cruce de trinos entre la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y el presidente, Gustavo Petro. Tras la victoria del partido de ultraderecha de España, Vox, en los comicios de las elecciones regionales del pasado domingo 28 de mayo, la congresista publicó a través de su cuenta en Twitter su celebración por los resultados, acotando que esa esquina política es “la oposición contundente”.

“El crecimiento de @vox_es deja claro que la oposición contundente es lo que representa a la gente. La defensa de la familia, de los principios, valores y libertades, es el camino. La sociedad está cansada de los ‘cambios’ que implican degradación”, señaló la también aspirante a las elecciones presidenciales en 2026.

Ante este comentario de Cabal -quien es conocida por su afinidad con el Partido Vox e incluso se ha reunido con varios de sus representantes en eventos en Colombia- el jefe de estado, como es usual, le respondió con un tweet. “Es Alemania 1933″.

Embajadora de Alemania le respondió a Cabal, pero senadora aún cree que Hitler era socialista

Tras estos comentarios, a la discusión se sumó la embajadora de Alemania en Colombia, Marian Schuegraf. “Qué ocurrió en 1993? Un crimen del que debemos aprender. Los crímenes de los Nazis son de tal magnitud que no se debe hacer una comparación a la ligera. Le debemos ese respeto a las millones de víctimas”, sentenció.

Aunque la senadora Cabal resaltó las palabras de la embajadora, diciendo “aquí le hablan a Petro”, no le habría gustado cuando la funcionaria de Alemania, le respondió a ella enfatizando, sin espacio para dudas, que los nazis no eran socialistas. “El fascismo es una ideología de odio. Los socialdemócratas fueron de los primeros asesinados en los campos de concentración”, le dijo Marian Schuegraf. “Embajadora, lamento informarle que Hitler y Mussolini eran socialistas”, le respondió la congresista.

Fue así, ante las afirmaciones de la senadora, que varios usuarios a través de redes sociales la criticaron por no respetar las declaraciones de la embajadora. “Porque sí, porque yo lo digo, porque lo leí de algún lado que no me acuerdo, porque no me importa que me digan lo contrario, y porque lo repetiré y lo repetiré y lo volveré a repetir hasta que se convierta en verdad como enseñó ese otro socialista que era Goebbels”, indicó el director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, José Antequera. “Lo que se tiene que leer en Colombia. Corrigiendo a una alemana”. “Pero la cereza es la respuesta de ella en donde le explica a la alemana todo”.