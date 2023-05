“Si no me sacan se multiplica el homicidio”: alias “Cofla” amenazó al Inpec desde la cárcel Palogordo

Alias Cofla, temido delincuente, amenazó con triplicar los homicidios si no lo sacan de la cárcel. Twitter: @lorenzolizarazo. 30 de mayo de 2023

Desde la cárcel Palogordo, en Girón, Santander, el privado de la libertad, Andrés Medina Ramírez, Alias ‘Cofla’, amenazó al director del Inpec de ese centro reclutorio, con tomar represalias, si no lo sacan de allí. Medina está imputado por delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; extorsión agravada y desplazamiento forzado. En su contra hay varias indagaciones adelantadas por el CTI de la Fiscalía, las seccionales Tolima y Caldas y la Sijin de la Policía Nacional, como haber sido el determinador de la muerte de Jhon Edison Lozano, conocido como alias “Jhon Mecánico”, en hechos ocurridos el 7 de febrero de 2022.

Este martes, se conoció de un video grabado al interior de la cárcel Palogordo, en el que se ve a ‘Cofla’ y demás reclusos a su alrededor. La grabación inicia nombrando a la persona a quien va dirigida la amenaza. “Buenos días, señor director de la 26. Un saludo muy especial del comandante del norte de Tolima y de los muchachos que son de diferentes departamentos”.

‘Cofla’, señala que los han estado moviendo de patios “y en los peores, en los cuales no deberíamos estar”; el pago de una extorsión “para poder vivir sino nos puñalean”.

Posteriormente, manifestó la amenaza de un plan pistola en el norte de Tolima, Antioquia, Cartagena, Huila, Barrancabermeja si no lo sacan de allí. “Si usted no me saca de la cárcel de Palogordo, le doy mi palabra que lo que es Líbano, Villahermosa, se multiplica el homicidio. Es más, detállese lo que va a pasar hoy en la cárcel de Cartagena. Le vamos a dar bala. Pa’ que empiece a creerlas”.

Desde la cárcel Palogordo, alias Cofla también amenazó al presidente Gustavo Petro

En su mensaje, el delincuente privado de la libertad, también amenazó al presidente, Gustavo Petro. “Dese cuenta que los más corruptos acá son el director de la 26 y el director de este hijue** establecimiento. Nos extorsionan. ¿No me cree? Hágale prueba de polígrafo a todos”.

¿Qué responde el INPEC?

Hasta el momento, el INPEC no se ha pronunciado frente a las amenazas del video, pero al parecer, alias Cofla será trasladado a una cárcel de máxima seguridad.