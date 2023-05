¿Mercado por 50 mil pesos? Le dieron palo a petrista que quiso demostrar que con poco dinero se puede comprar mucho

Miles de colombianos han celebrado el anuncio de diferentes cadenas de almacenes que decidieron reducir los precios de la canasta familiar para contrarrestar la alta inflación que desde hace meses afecta al país. Sin embargo, en Twitter sorprendió la foto que publicó una joven de un mercado que supuestamente hizo con 50 mil pesos. ¿Alcanzará tan poco para tanto?

Ara, D1, Éxito y Olímpica son algunas de las tiendas que anunciaron acogerse a la propuesta del presidente Gustavo Petro y bajaron sus precios.

Sin embargo, por mucho que se haga una reducción, en la actualidad 50 mil pesos no alcanzaría para llenar el carrito del mercado.

Pero una tuitera aseguró que logró hacerlo y por esto incendió las redes sociales. Ella publicó enTwitter una imagen de un mercado junto con el mensaje: “Este mercado aquí en el Ara me costó sólo 50 mil pesitos. Gracias presidente Petro por la reducción de precios”.

Entonces, rápidamente cientos de personas le respondieron haciendo un análisis de la imagen y verificando que varios de los productos que están en el carro no son del ARA. De hecho, se ve un paquete con la marca de Jumbo.

Una de las personas que respondió le dijo: “No es Ara, sino Jumbo. Ara no vende papel higiénico Élite, camarones jumbo, cuchillas Venus, Pan Bimbo, Nescafé ni atún Vancamps. Mercado no cuesta $50,000. Que UD apoye a Gustavo Petro es su decisión, pero NO se vale mentir ni manipular. Muy Sinvergüenza!”.

1. Foto del 2019

2. No es Ara, sino Jumbo. Ara no vende papel higiénico Élite, camarones jumbo, cuchillas Venus, Pan Bimbo, Nescafé ni atún Vancamps.

3. Mercado no cuesta $50,000

Que UD apoye a @petrogustavo, es su decisión, pero NO se vale mentir ni manipular. Muy Sinvergüenza! pic.twitter.com/yuKXp9icH4 — Liliana Melo (@LilianaMelo) May 21, 2023

Ante los ataques, la joven que aparentemente apoya a Petro (según los trinos que desde hace años publica a favor del ahora presidente) dejó un mensaje a quienes la criticaron:

“Se desató la bodega uribista a insultarme. Maduren”.