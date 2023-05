“No puedo garantizar que un diabético haga dieta”: médicos preocupados por artículo de reforma a la salud

Un polémico artículo incluido en la reforma a la salud que aún está en trámites en el Congreso de la República tiene con preocupación a trabajadores de la salud, porque según argumenta, este exige resultados de su trabajo como si fuera una fórmula matemática tratar con los pacientes.

Se trata del postulado 123 del articulado de la reforma que define que el acto médico es el proceso resultante de la relación entre el médico, el equipo de trabajo y el paciente, lo cual ha despertado la inquietud de personal de salud, porque esto conllevaría a obligar a los médicos a garantizar resultados del trabajo médico con pacientes.

El texto que actualmente se debate en la Cámara de Representantes define el acto médico en el artículo como: “El proceso resultante de la relación entre el médico, el equipo de trabajo y su paciente. El médico actúa con ética, libertad, autonomía, responsabilidad, autorregulación y profesionalismo con el objeto de tratar y resolver los aspectos relacionados con la salud del paciente”.

Mauricio Echeverry, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Salud, dice que las responsabilidades se le atribuirían a los médicos y no a los pacientes, lo que implica una carga administrativa que no les corresponde.

“Nosotros somos parte de un sistema de salud, de nosotros no depende la responsabilidad de los resultados de un paciente, depende del sistema”, dijo el experto para en entrevista para Blu Radio. En este sentido, Echeverry argumenta que la atención a pacientes es muy relativa y que depende de todo un sistema los resultados de los tratamientos que se otorgan en cada caso.

Acota que, por ejemplo, para el tratamiento de un paciente con diabetes, no puede garantizar que ese paciente va a hacer la dieta adecuada que le permita obtener los resultados junto al tratamiento médico.

“Nosotros debemos propender por dar una atención al paciente que busca ayudar a mejorar su condición de salud, siempre y cuando los medicamentos los tenga disponibles, las ayudas diagnósticas, las interconsultas con otros profesionales y otras especialidades, el sistema, la ubicación geográfica, la condición natural del paciente. Yo no puedo garantizar que un paciente diabético cumpla con su dieta y que, por lo tanto, se alivie, que le entreguen los insumos y medicamentos que requiere, que vuelva a la consulta, que su condición geográfica donde viva pueda tener acceso a la salud, entonces si él no mejora la responsabilidad no es del médico profesional”, fue el argumento del profesional de la salud.