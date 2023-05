EPM evalúa la posibilidad de congelar la tarifa de los servicios públicos

Empresas Públicas de Medellín, EPM, está evaluando la posibilidad real de poder congelar la tarifa de los servicios públicos, una de las promesas de campaña de Daniel Quintero Calle. Este viernes, 19 de mayo, la junta directiva define si congela o no los precios que actualmente pagan los antioqueños.

El gerente general, Jorge Andrés Carrillo, reveló que la junta directiva tendrá la misión de evaluar la posibilidad de congelar las tarifas de energía.

Buscan congelar la tarifa de los servicios públicos

Esta es una decisión que se pone sobre la mesa debido a los altos costos que los consumidores están pagando por la energía en el país, teniendo los incrementos en los precios de energía en bolsa y por la amenaza latente de que llegue el fenómeno de El Niño.

“Básicamente estamos en un círculo vicioso, que se puede volver virtuoso. Si nosotros, teniendo casi 35% del mercado de energía, tomamos una decisión de congelamiento de tarifas automáticamente tiene un reflejo en el IPC”, digo el gerente.

Carrillo dijo que creen que con esta decisión pueden contribuir a una estabilización de un indicador que “hace mucho daño como sociedad” y por eso se está analizando el tema. Sin embargo, explicó que la decisión no depende de él, sino que debe pasar por la junta directiva, quien estudiará hoy si acoge o no la propuesta.

Carrillo también aseguró que este año el compromiso regulatorio es que entren en operación dos unidades de Hidroituango antes del 30 de noviembre y los tiempos indican que esto sucederá, incluso, antes de esa fecha.

“Me atrevo a asegurar que si Ituango no hubiera entrado y no fuera a entrar con seguridad hubiera habido racionamiento. La razón por la cual no lo va a haber es por la entrada de las unidades uno y dos y próximamente de la tres y la cuatro”, dijo.