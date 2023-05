¿Van a destituir a Petro? Militar en retiro sugirió “defenestrar” al presidente por ser exguerrillero

Han sido días agitados para la política en Colombia. Las manifestaciones protagonizadas en las últimas horas por militares retirados de las fuerzas armadas en la Plaza de Bolívar desataron una ola de reacciones. Unas a favor, otras en contra. Sin embargo, una de las declaraciones tras las marchas que más ha generado revuelo las entregó el Coronel John Marulanda, expresidente de la (Acore), dijo que en Colombia van “a tratar de defenestrar un tipo que fue guerrillero” en referencia al presidente Gustavo Petro.

Lea también: Grave accidente colapsó TransMilenio: Motociclista resultó muerto, tome vías alternas

En una entrevista para la emisora W radio, el coronel en retiro John Marulanda entregó declaraciones sobre las manifestaciones del pasado 10 de mayo en la Plaza de Bolívar, donde militares retirados y miembros de las reservas de la Fuerza Pública se manifestaron contra el gobierno de Gustavo Petro. El diálogo transcurría con normalidad hasta que el expresidente de Acore dijo que Colombia está siguiendo los pasos de Perú. Según él, en ese país las reservas de militares trabajaron de manera exitosa para “defenestrar a un presidente corrupto”, haciendo referencia al destituido Pedro Castillo.

Lo que dejó con la boca abierta a los periodistas de la mesa de trabajo, fue cuando Marulanda dijo: “aquí vamos a tratar de hacer lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero”, refiriéndose a Gustavo Petro. Acto seguido, agregó: “hablo como un miembro más de la reserva que, en sus funciones, cumple con sus tareas”.

De inmediato, los periodistas atónitos ante las reveladoras palabras lo cuestionaron. “Su respuesta me deja preocupado. Eso es lo más antidemocrático que he escuchado”, dijo el periodista Juan Pablo Calvás. Ante los cuestionamientos de la prensa, el militar en retiro se retractó: “yo creo en el presidente actual, todos hacemos votos por la democracia. Hablé de Castillo, no me refería al presidente de Colombia”, dijo el hombre como disculpa ante el ‘caliente’ comentario que se le escapó.

Más noticias: Desgraciado: ilusionó su perrito con un paseo y lo abandonó

De inmediato el tema se viralizó, al punto de llegar a oídos del presidente Petro, quien se mostró molesto: “la causa es la democracia. No pensar que porque alguien ganó con la voluntad del pueblo y es diferente a como se piensa, entonces hay... qué palabra tan triste, defenestrarlo. Darle golpe de estado. Como si nosotros fuéramos pendejos, como si fuéramos bobos. No, ese no es el destino de Colombia”.

Aunque el expresidente de Acore se retractó, sus opiniones han generado una tormenta de reacciones entre usuarios en redes.