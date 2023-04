Fingió tener cáncer para pedir dinero y se hizo una liposucción

Foto: redes sociales / Alex On

Las redes sociales se han convertido en la plataforma favorita para publicar historias que despiertan la curiosidad de las personas. Sin embargo, hay casos que impactan. Al parecer, una mujer en México es acusada de engañar a su propia familia para hacerse una cirugía estética. Dijo tener cáncer. Los internautas no dudaron en mostrar su indignación.

A través de su cuenta de TikTok, Alex On decidió compartir su particular anécdota familiar. Según él, una de sus tías simuló haber sido diagnosticada con cáncer. Como era de esperarse, sus familiares entregaron todo de sí y arriesgaron hasta sus propias finanzas para brindarle un tratamiento a la mujer, con la esperanza de que se recuperara y no corriera el riesgo de perder la vida.

Como bien se sabe, los procedimientos estéticos no son nada baratos, menos, si se trata de una liposucción. Aun así, tal fue la angurria y avaricia de la mujer “corrupta” que mintió de una de las formas más descaradas. Eso sí, logró estafar a su familia y reunir el dinero que requería.

En el video, el joven dijo haber sentido mucho dolor cuando se enteró de la traición de una de sus familiares más cercanas, a toda su familia.

“Yo tengo una tía que un día nos dio la triste noticia de que tenía cáncer y le pidió dinero a varios de mis tíos para la operación y el tratamiento. A las dos semanas apareció con una liposucción hecha”, manifestó Alex On.

Al instante, la familia se percató que algo no estaba bien, y su cuerpo tampoco lucía igual. Al parecer, la mujer dijo que en poco tiempo había logrado curarse de la enfermedad y decidió hacerse la cirugía. Lo más preocupante, según Alex, es que muchos de sus allegados hicieron una ‘vaca’ y que le enviaron el dinero a la mujer, pero esta se pasó de viva y los engañó.

Por supuesto, las reacciones en redes no se hicieron esperar. La mayoría de usuarios se despacharon contra la mujer y mostraron una voz de aliento para el joven. Sin embargo, Alex dice que, a pesar de todo, aún “la ama con todo su corazón”.