Chisme: salida de José Antonio Ocampo de MinHacienda tiene que ver con el nuevo gerente de Cafeteros

De todos los ministros que salieron, el caso que más tomó por sorpresa a los colombianos fue el del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que en los ocho meses de Gobierno había logrando mantener el equilibrio entre las propuestas del presidente Gustavo Petro y las cuentas de la Nación.

Se sabía que los ministros que iban a salir del Gabinete tenían diferencias con el presidente o no habían mostrado resultados. Sin embargo, Ocampo no encajaba en ninguna de estas opciones, o al menos no se sabía.

Pero ha trascendido a los medios de comunicación un momento que para el mandatario fue incómodo y esto lo habría llevado a buscarle reemplazo a Ocampo.

Tiene que ver con la elección del gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, pues para la terna participaba el ministro de Hacienda.

Contó El Tiempo que según una fuente que estuvo presente en la reunión extraordinaria de ministros, “antes de uno de sus viajes al exterior, el presidente había sugerido la inclusión de un nombre en la terna. Pero cuando se cerró la puerta del avión apareció otro nombre, el del doctor Germán Bahamón”.

Cuando Petro se enteró que el nombre de Bahamón estaba en la lista y era el más sonado de los candidatos se molestó. Y es que, según los mismos trinos de Bahamón lo demuestran, este hombre ha sido un duro opositor de Petro desde su Alcaldía en Bogotá.

Por eso salió Ocampo. Pero el tema no terminó ahí.

La polémica aumentó este jueves, pues el presidente pidió a los Cafeteros no elegir al nuevo gerente hasta que no se posesionara el nuevo ministro, Ricardo Bonilla. Pero el gremio hizo caso omiso y por votación unánime pusieron en el cargo a Bahamón.

Al enterarse, Petro no dudó en trinar al respecto. “Este es el nuevo presidente de la Federación Nacional de cafeteros. Pensé que era el tiempo del dialogo y la construcción común. Dialogaré con sus organizaciones de base regionales”.

Junto a ese mensaje estaban dos fotografías de trinos de Bahamón en los que habla mal de Petro. Por lo que desde ya se sabe cómo será la relación de los dos.