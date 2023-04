‘A punta de obleas a $1.000’ joven pagó sus estudios universitarios y mostró su orgullo

Colombia es conocida por ser una tierra de gente ‘berraca’ que logra siempre lo que se propone. Una sociedad pujante que enfrenta las dificultades con la mejor actitud. Hace poco, a través de redes sociales, salió a la luz pública una de tantas historias de superación personal que llenan de motivación e inspiración. Natalia Madrid es la protagonista, pues logró costear sus estudios vendiendo obleas.

Las redes sociales catapultaron a la joven Natalia Madrid a la fama. La mujer se viralizó y es tendencia por cuenta de una foto que sus padres le tomaron el día de su grado en la Universidad de Córdoba, en Montería. Lugar que eligió para adelantar sus estudios. Lo particular es que enseñó con orgullo una caja muy significativa que cargaba repleta de obleas, para lograr cumplir su sueño de ser profesional.

Con orgullo, Natalia supo que la foto de su graduación no estaría completa sin su caja de obleas, que la acompañó por años recorriendo calles y lugares con el fin de encontrar un sustento económico para apoyar a sus padres en el pago de su matrícula.

Bien es conocido que asumir los costos de una carrera universitaria no es un asunto fácil. Requiere de grandes cantidades de dinero. Es por ello que Natalia decidió aventurarse a vender obleas a $1.000 pesos. Aunque fue duro, logró pagarse los pasajes, su matrícula y otros gastos.

“Estoy muy agradecida con Dios y con mi familia por todo el apoyo que me han brindado en este camino. Siempre me he esforzado por ser una buena estudiante y sé que este es solo el comienzo de una gran carrera”. Manifestó Natalia al medio Chicanoticias.

La perseverancia y la dedicación fueron el secreto de Natalia para lograr el éxito. Con su historia, la joven pretende inspirar y demostrar que sí es posible ‘salir adelante’ en un país donde las oportunidades son escasas.

¿Por qué obleas?

Este alimento es uno de los más queridos por los colombianos. No sólo por su delicioso sabor dulce la oblea es llamativa, también su atractivo precio la hace el aperitivo perfecto para cualquier momento del día. Tal vez ahí Natalia vio la oportunidad de emprender. La oblea se hace con arequipe de leche, coco, mermelada, entre otros alimentos. Se cree que Santander es la capital colombiana de la oblea.