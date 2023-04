Vendedora de arepas en Villavicencio a la que empalaron y lanzaron excrementos huyó del país

Lina María Quintero, la vendedora de arepas de Villavicencio, cuyo video se hizo viral tras sufrir un repudiado hecho de clasismo en el que le lanzaron excrementos a su puesto de trabajo, no pensó que tras esa justa denuncia, su vida correría peligro, sería brutalmente violada y su destino y el de su familia cambiaría drásticamente de un momento a otro.

Ahora, la joven se tuvo que ir al exilio, por cuenta de nuevas amenazas contra su vida en la capital del Meta.

De acuerdo a un informe publicado por Noticias Uno, la joven fue el nuevo blanco de intimidaciones del autodenominado Bloque Héroes del Llano. La advertencia le llegó vía WhatsApp por parte de un hombre que se identificó como alias ‘Santiago’, comandante de dicho grupo.

“Usted tiene 12 horas para que salga del departamento… Si no sigue las normas a la hora 13 será objetivo militar”, decía el temerario mensaje.

Lina, por su parte, preguntó que por qué ella, a lo que el hombre respondió que alguien estaba pagando recompensa para asesinarla.

Por lo tanto, Lina no tuvo otra opción que empacar las maletas y huir hacia los Estados Unidos junto con su pequeño hijo, esperando recibir asilo y protección para sus vidas.

“A veces las fuerzas se acaban y como todo ser humano tenemos derechos a quebrantarnos. Que siento angustia; que no sé qué va a ser de mi vida de aquí a mañana”, contó Lina a Noticias Uno.

Sin embargo, mientras inicia una nueva vida en Estados Unidos, Lina María se ha esforzado por generar ingresos en este nuevo país a través de la venta informal de arepas y algunas bebidas en ese país.

Caso de la vendedora de arepas que violaron y empalaron en Villavicencio

En octubre del año pasado, Lina María Quintero fue víctima de una agresión por parte de una mujer que le lanzó excrementos a su negocio callejero de arepas. Además el pasado, 9 de noviembre, se conoció que fue encontrada por las autoridades empalada, luego de haber sido secuestrada y abusada sexualmente por sujetos en Villavicencio.

La estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Los Llanos le reveló a la revista Semana que varios hombres la secuestraron, la llevaron hasta un lugar abandonado, la agredieron y abusaron de ella. Según conoció el mismo medio, las autoridades la encontraron empalada.

Puede leer: (Video) Indignación por mujer que arrojó excremento de perro a trabajadoras que venden arepas cerca a su casa

“Yo iba a comprar el carbón para sacar la venta de las arepas del día siguiente, unos tipos me abordaron en mi carro, me hicieron conducir hacia un lugar oscuro sobre una carretera larga, ahí me agredieron y me abusaron sexualmente”, relató.

Además, que después la dejaron abandonada en medio de la nada, en donde las autoridades la encontraron de casualidad porque se percataron del vehículo que estaba abandonado en el lugar. Cuando se acercaron se encontraron con la joven en ese terrible estado.

“Los policías me encuentran con un palo con un preservativo en la vagina y en la boca tenía dos cuchillas con la que trabajan los barberos, así me encontraron”, relató la víctima.