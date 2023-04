Íngrid Betancourt culpó a ‘Pacho’ Santos por inventar que “ella quería volverse rica con su secuestro”

Muy pocas veces ha hablado Íngrid Betancourt sobre los años siguientes a su liberación, cuando empezó a regarse como pólvora que ella había demandado al Estado por su secuestro. Entre los comentarios de los colombianos se escuchaba que la excandidata presidencial quería sacar provecho del tiempo que estuvo en cautiverio, en manos de las Farc.

Este recurso lo impuso el 9 de julio de 2010 ante el gobierno de Álvaro Uribe, que para ese momento tenía como vicepresidente a Francisco ‘Pacho’ Santos.

En la demanda, ella y su familia le pedían al Ministerio de Defensa 13 mil millones de pesos por los perjuicios ocasionados durante su cautiverio, por medio de la ley de protección de víctima. Y aunque dos días después de hacerse público este hecho ella explicó que era algo simbólico, pues quería denunciar la responsabilidad de la administración de Andrés Pastrana, finalmente su decisión terminó aumentando la imagen negativa de Betancourt.

El “odio” de los colombianos y el mal momento por el que pasó la hicieron salir de Colombia y radicarse junto a su familia en Francia por muchos años.

Recientemente, Betancourt volvió al país con ganas de volver a hacer política, participó como precandidata en las últimas elecciones presidenciales y nuevamente habló de ese momento amargo en su vida.

En una entrevista con la periodista Eva Rey, en su programa ‘Desnúdate con Eva’, la excandidata se atrevió a dar el nombre de la persona que maquinó toda esta mala fama.

Betancourt explicó que, al quedar en libertad, las encuestas le daban más de 70 % de favorabilidad y eso no le gustó al gobierno de turno. “Eso fue una lápida para mí, porque eso le dio a la clase política que no me quería... que dijeron: ‘Ahora esta va querer volver a la política y es un peligro para nosotros”.

Indicó que, la mataron “moralmente” con el tema de la demanda: “Íngrid se quiere volver rica con su secuestro, Íngrid está demandando a los soldados que la liberaron”.

Y luego dijo: “Eso fue ‘Pacho’ Santos... Yo asumo que él hablaba por todos, los que estaban en el gobierno”.

El video, publicado en varias plataformas, ha sido ampliamente comentado pues muchos recordaron la época en la que estalló la polémica.

De qué culpa Ingrid Betancourt a Pacho Santos y al ex presiente Uribe?

Este es el video de la entrevista completa: