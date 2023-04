Gobernador del Tolima salió del país en plena Alerta Naranja por el volcán Nevado del Ruíz

La situación vivida por el Volcán Nevado del Ruíz no es ajena para nadie, todos los días se conoce nueva información de la situación y la posible erupción que podría tener este. Una situación que no solo tiene en alerta a las zonas aledañas sino a todo el país, en donde se recuerda con tristeza la tragedia sucedida el miércoles 13 de noviembre de 1985, cuando el mismo volcán hizo erupción y desapareció a Armero.

El gobierno nacional ha dispuesto a través de diferentes entidades estar al pendiente de la situación que se está viviendo con el volcán, el sistema geológico colombiano constantemente da nuevos informes de lo que se vive en la zona, la Policía nacional hace acompañamiento a los pobladores del lugar a quienes les han pedido que desalojen, los servicios de emergencias están dispuestos por si llegase a ocurrir una erupción.

La polémica del alcalde de Manizales

Carlos Mario Marín, maximo mandatario de Manizales generó comentarios tras salir del país, recién fue declarada la emergencia en el volcán, lo que lo llevó a dar declaraciones el 5 de abril en relación al tema “No he regresado a Colombia no porque no quiera, sino porque modificar unos tiquetes esta semana, donde todos los aeropuertos del mundo están llenos, TIENEN UN COSTO ALTÍSIMO, pero estamos haciendo lo posible para solucionarlo”, el 7 de abril, Marín confirmó que ya estaba de vuelta en el país y aprovechó para pedir disculpas a los manizaleños ““Queremos pedirle a nuestra ciudad una sincera disculpa, cuando planeamos el viaje no sabíamos que el Volcán entraría en Alerta Naranja”.

Ahora es el gobernador del Tolima

En un caso similar al del alcalde Marín, ahora es Ricardo Orozco, el gobernador del Tolima el que ha abandonado el país en plena época de emergencia. De acuerdo a lo explicado por el medio local ‘El Olfato’, Orozco salió de Colombia tras haber pedido en febrero una licencia no remunerada de 10 días, la cual está destinada para ubicar a su hijo en España, ya que obtuvo un cupo para realizar una especialización de medicina. “Antes que Gobernador del Tolima soy esposo y padre. (...) Yo he dado muestras de ser un servidor público serio y trabajador. A mí no me pueden decir que soy un gobernador vago o bebedor. Soy padre y estoy cumpliendo con mi deber”, afirmó Orozco, de acuerdo a lo informado por el medio. Acotaron que de los diez días, el mandatario se tomara seis y regresará al país.