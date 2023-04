Luis Carlos Vélez se ‘agarró’ con funcionario del gobierno y habló de dictadura

El periodista Luis Carlos Vélez y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Luis Fernando Velasco, protagonizaron un inesperado cruce de comentarios punzantes y reclamos en las redes sociales.

Todo derivó de una intervención del funcionario en la emisora La FM en donde se refirió al proceso que se adelanta en las zonas aledañas al Volcán Nevado del Ruíz que se encuentra en alerta naranja.

La charla no estuvo del todo tan amena y posterior a la entrevista llegaron cruces en las redes sociales.

Vea acá: Hincha de Junior fue pillada en todo, menos viendo a Junior en pleno estadio

Luis Carlos Vélez y Luis Fernando Velasco se reclamaron fuerte

Fue el periodista el que salió en primera medida a reclamar al funcionario e incluso habló de que en el actual gobierno algunos piensan que hay una dictadura.

“Señor @velascoluisf los colombianos no tenemos que pedirle permiso a usted ni a nadie cuándo y cómo opinar. En democracia la prensa es libre y existe la libertad de expresión. Esto no es una dictadura, así algunos en este gobierno así lo piensen”, reclamó Luis Carlos Vélez.

Sin embargo, Luis Fernando Velasco no se quedó en silencio y le respondió manifestando que le cerraron el micrófono.

“No soy quien da”permisos” para opinar, pero entienda que me equivoqué, creía estar en una entrevista para informar y no en un programa de opinión. Agradezco su honestidad al reconocer que el espacio era de debate, solo próxima ves no cierre el micrófono sin permitirme responder (sic)”, respondió en la red social Twitter.

No soy quien da“permisos” para opinar, pero entienda que me equivoqué, creía estar en una entrevista para informar y no en un programa de opinión. Agradezco su honestidad al reconocer que el espacio era de debate, solo próxima ves no cierre el micrófono sin permitirme responder. https://t.co/wJs0K5CC5X — Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) April 4, 2023

Esto ocasionó una tremenda despachada de Luis Carlos Vélez que siguió reclamando en la misma plataforma:

Reiteración

“Señor @velascoluisf reitero lo que dije al aire, me parece autoritario lo que usted quiere hacer con los niños en las laderas del Nevado del Ruíz. Separarlos de sus familias si no quieren evacuar es una alternativa cruel y potencialmente ilegal. Hay mejores alternativas”.

Reclamos al gobierno

“Señor @velascoluisf es prudente el miedo que tienen las familias frente a dejarles a sus hijos al Estado. Más aún cuando siguen muriéndose niños de hambre en la Guajira, los usan para propaganda el ELN y el gobierno, al que ud. pertenece, no hace nada”.

Se adueñan de los niños

“Señor @velascoluisf la idea subterránea de que los hijos le pertenecen al Estado despierta en muchos el temor de que su concepción Estado es de uno todo poderoso que se adueña hasta de los hijos. Ahora entiendo su rabia con la libertad de expresión”.

Qué peligro

“Peligrosa la reacción de @velascoluisf de recibir las críticas y las observaciones queriendo imponer cómo se deben manejar las mesas de radio donde hay información y opinión. ¿Luego que vendrá? Qué peligro…”.

Vea acá: Jorge Bermúdez imitó a Carlos Antonio Vélez y le cantó la tabla