¿Lo estaban siguiendo? Cinco hombres propinaron brutal golpiza a joven

En una cámara de seguridad quedó registrado el momento en que cinco hombres en tres motocicletas abordaron a un joven en el colegio Nuestra Señora del Rosario, en Bucaramanga.

El joven se encontraba caminando solo por el sector del Cacique, cuando llegaron seis hombres, se bajaron dos de los cinco sujetos, acorralaron al joven y comenzaron a golpearlo brutalmente.

Le propinaron patadas y lo tiraron al piso, mientras los otros tres hombres que se encontraban en las motocicletas, vigilaban que nadie se dirigiera hacía el lugar. Luego, otro de los hombres se bajó de la motocicleta y también comenzó a golpear al joven.

Al final de la grabación se puede observar a los sujetos se suben nuevamente a las motocicletas y se van de lugar, dejando al joven tendido en el piso. Posteriormente el joven trata de levantarse, da unos pasos y vuelve a caer al piso y a lo observa que una motocicleta se está acercando en su dirección, se levanta débilmente y sale corriendo.

El descontento de las personas en redes sociales no se hizo esperar, los usuarios critican la inseguridad y al alcalde de Bucaramanga. “No que tristeza lo que la ciudadanía debe soportar por causa de una administración que no le importa la seguridad de la ciudadanía y la dejo a merced de los vándalos, no se si más arriba aún este un caí móvil en la iglesia del cacique prácticamente en la cara de las autoridades”.