“Dama no, juez”: denuncian nuevo caso de ‘usted no sabe quién soy yo’ en el Meta

En Colombia cada cierto tiempo aparece un nuevo caso de ‘usted no sabe quién soy yo’, esta vez se registró uno en el municipio de Restrepo, Meta.

A través de un video difundido por redes sociales, se conoció a una mujer que grita a uniformados de la Policía Nacional que se encontraban realizando una verificación de documentos.

En la grabación se puede observar a la señora alzando su voz y diciéndole a los uniformados que iba a proceder a llamar al comandante de la Policía, “respeteme, ahora sí voy a llamar al comandante, ahora sí voy a accionar, vienen ustedes con el uniforme y creen que vienen a amedrentar”, a lo que los Policías le contestaron que no estaban pidiendo o haciendo nada raro.

La jueza continúa diciendo que no la graben , “hágame el favor y no filma, usted no tiene por que filmarme. Llámeme al comandante, esta gente de la Policía, groseros, altaneros porque vienen yo no sé mandados por quién...” La mujer procede a dar los números de identificación de los uniformados a la persona con la que estaba hablando por el teléfono.

Testigos indican que la juez se dirigía a hacer una diligencia a una finca y supuestamente los habitantes de la zona no pudieron corroborar la identidad de la mujer, que solo tenía con ella un documento, por lo que decidieron llamar a las autoridades para verificar quién era.