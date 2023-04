Cabal quiso ‘saltarse la regla’ en un avión y terminó peleada con empleado de Avianca

La senadora María Fernanda Cabal generó nuevamente tema de conversación en redes sociales por un enfrentamiento que tuvo al interior de una aeronave de la compañía Avianca que venía de Lima, Perú. La congresista del Centro Democrático se enojó cuando un funcionario le pidió que por favor utilizara una medida básica para estar a bordo del avión: el tapabocas.

El uso de esta medida de protección sigue generando controversia tras pasar 3 años desde que empezó la cuarentena por las infecciones de Covid-19 en el país. A pesar de que la emergencia sanitaria ya terminó por decreto, el tapabocas sigue siendo exigido en algunos espacios, como los centros médicos y el transporte aéreo.

En vuelos nacionales e internacionales aún se escucha a los auxiliares del viaje solicitar a los pasajeros que su cubran nariz y boca con el tapabocas para poder estar a bordo del avión. La senadora no quiso acatar la regla y fue grabada por un funcionario de Avianca que se puso a discutir con ella por querer pasarse la regla.

“Sí, ningún país del mundo lo hace. Solo Avianca”, dice la senadora al funcionario sobre el uso obligatorio del tapabocas en aeronaves. Al respecto, el funcionario la cuestionó y le comentó que no solo Avianca lo solicita, sino que Spirit y Latam son otro ejemplos de compañías que lo exigen.

Sin embargo, Cabal respondió que ella viajó recientemente con la aerolínea Latam y no le exigieron el tapabocas. “¿Por qué me habla así? No me hable así. Yo no soy nada suyo, no me ofenda”, le dice la senadora al operador de Avianca, diciéndole que no le hable con una sutileza infantil.

Adicionalmente, el funcionario le dijo que puede como senadora hablar con la Aeronáutica Civil para retire como medida obligatoria el tapabocas. “Ya lo hice, le dije al que atiende en la entrada que por favor ya no más”, también agregó en medio de la discusión el funcionario.

“Todos estamos cansados de esa pauta, pero mientras haya la restricción hay que usarlo”, le responde con calma el funcionario y la senadora voltea su rostro para no dirigirle más la palabra.