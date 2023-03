“Volvería a denunciarlo”: Alejandra Valencia habla sobre maltrato por parte de ‘Matador’

Ante el caso de maltrato sufrido por Alejandra María Valencia por parte de su esposo, Julio César González, más conocido como ‘Matador’ en el mundo de la caricatura, la mujer salió a dar declaraciones sobre lo ocurrido hace 10 años.

En primer lugar, Valencia explicó que de ningún modo justifica lo que hizo su esposo hace 10 años y por lo cual decidió perdonarlo. Además, señaló que si tuviera la oportunidad de volver a denunciarlo lo haría sin pensarlo.

“Me sentía tan sola y frustrada porque no tenía a quien acudir. Me voy y acudo a la Fiscalía con la esperanza de agotar un debido proceso, confiando en una institución que era la llamada a recibir este tipo de situaciones. Pensé que me iban a defender como víctima en su momento”, narró al respecto.

De igual forma, explicó que ella no fue consultada para la publicación del audio en el que hace la denuncia ante la Fiscalía. “Yo tenía guardado eso para mí, esto no puede estar pasando. (...) Te das cuenta de que los intereses de cualquier malintencionado priman sobre la justicia”, adicionó a sus declaraciones en Caracol Radio.

Además, explica que no entiende cómo la Fiscalía y con qué derecho violan su honra, su dignidad y la de su familia. Valencia narra que en el colegio y en la universidad de sus hijos el revuelo no ha parado y han recibido comentarios de todo tipo, por lo que esto representa una revictimización a ella y a sus hijos.

“Nadie quiere como mujer ser violentada ni maltratada. No es justo con ella recibir un choque así, porque ella repudia este tipo de actos. Y sentarse a explicarle esto a un niño de ocho años porque nos obligaron a hacerlo, es obligarme a mí a salir en medios a explicar lo que pasa cuando eso hacía parte de mi vida privada. Esto no debió pasar”, agregó también Valencia.

También explica que el maltrato ocurrió una vez, decidió hablar con González y que es una mujer que cree en la segundas oportunidades, por lo que decidió perdonarlo y continuar con su vida juntos.