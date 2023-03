“Lobardo de la Estrella”: ‘Matador’ contó como un cuento a sus hijos que maltrató a su esposa

El escándalo por la escena de maltrato que perpetró el caricaturista Julio César González, más conocido en el ámbito público como ‘Matador’ contra su esposa Alejandra María Valencia, no deja de generar tema de conversación a nivel nacional. Esta vez el caricaturista publicó un video contando a sus hijos lo que pasó y lo hizo como si contara un cuento.

El caricaturista publicó un video en su canal de YouTube por medio del cual finalmente, después de 10 años, se sinceró con sus hijos y les contó su maltrato hacia su esposa y mamá de ellos.

“Papá hace 10 años cometió una terrible cagada, porque tomaba mucho alcohol. El alcohol es como un demonio que lo vuelve a uno loco y hace estupideces. Dentro de esas estupideces lastimé a una persona que amo y por eso me llevaron donde los de la justicia”, comenzó su relato el hombre.

También le puede interesar: Néstor Morales dice que ‘Matador’ está “chuleado” para salir del periodismo

Adicionalmente, dice que el secreto lo había guardado como en una caja de la vergüenza porque sus hijos, Sara y Mateo, estaban muy pequeños.

“Como pareja conservamos este secreto. Hasta que la semana pasada, como en los cuentos de hadas, apareció un lobo. No le vamos a llamar por el nombre, digamos que se llama ‘Lobardo de la Estrella‘, tiene sombrero, cola, cuando se quita el sombrero tiene discapacidad capilar”, prosiguió contando el caricaturista e hizo referencia al abogado Abelardo de la Espriella, quien habría destapado el caso de maltrato.

‘Matador’ dice que la gente en redes sociales lo crucificó y dicen cosas como que es un monstruo. “Yo sé que en la universidad y en su colegio les van a decir que soy un monstruo. Este monstruo terrible los ama, se siente orgulloso de ustedes, son los que me permiten seguir adelante. Mi esposa, hace 10 años le pedí perdón, me perdonó y seguimos adelante”, prosiguió dirigiéndose a sus hijos.

Por último, dice que hay cosas que hay que aprender y que son bienvenidos quienes lo juzgan y no lo conocen. “Sara yo sé que usted ha llorado y no me quiere hablar. Hijo no llore por eso, tenemos que ser fuertes”, agregó en su video.

¿Qué pasó con ‘Matador‘?

El pasado 26 de marzo, el abogado, Abelardo de la Espriella, publicó a través de su cuenta en Twitter, un audio de una denuncia hecha por una mujer, víctima de violencia de género. En su relato, señala como maltratador a su pareja, el caricaturista del diario El Tiempo.

“Me sacó todas mis cosas, me las tiró por todo el apartamento, yo como pude me safé y me fui para la otra habitación y allá me pegó otra cachetada, me apretaba el cuello y me decía que me callara que yo era una perra y ahí me pegó una patada en la pierna izquierda. Me encerré en el baño y les dije a los de la portería que llamaran a la Policía”.

Le puede interesar: “¿Publicidad política pagada?” Matador terminó resaltando la belleza de ‘Mafe’ Cabal y las críticas no paran

Luego de dos días de conocerse esta denuncia, el diario El Tiempo -periódico donde trabajaba ‘Matador’- emitió un comunicado rechazando las violencias basadas en género, que cada día deja cerca de 265 mujeres víctimas.

“El Tiempo rechaza tajantemente cualquier tipo de maltrato, atropello, discriminación o afectación contra una mujer”, dijo el periódico adicionando la despedida del caricaturista del periódico.