“Me dijo que me iba a picar”: hombre golpeó a su esposa, quemó el taxi y por poco incendia su casa

En lo corrido del 2023, se han registrado 45.472 casos de violencia intrafamiliar en el país. Un aumento significativo del 22 % respecto al año anterior. ‘’Los casos van en aumento, presentándose con mayor índice en la capital del país Bogotá con 10.549 casos, seguido de Medellín con 2.624 casos, la ciudad de Cali con 1.587 casos, Barranquilla con 1375 casos y Villavicencio con 1061 casos, tendiendo cómo mayor incidencia la violencia de pareja con 30,492′', indicó Medicina Legal.

Y es que según datos de la OMS, existen alrededor de 30% de mujeres y niñas que han sufrido alguna agresión física o sexual por parte de sus parejas o exparejas en Latinoamérica.

Hombre golpeó a su esposa, quemó el taxi y por poco incendia su casa

Una tragedia estuvo a punto de ocurrir en la noche de este jueves, en el barrio El Pesebre, localidad de Rafael Uribe Uribe.

Según las autoridades, un hombre de 60 años, luego de golpear y maltratar psicológicamente a su esposa, llevó su taxi -que había comprado con ella-hasta una calle solitaria, donde le prendió fuego y luego salió caminando del lugar. Así narraron testigos a la Policía.

Al sitio, llegó el Cuerpo Oficial de Bomberos que controló la conflagración, mientras patrulleros se dirigían hasta la casa de esta familia, pues las víctimas les informaron que el sujeto amenazaba con también prender fuego a la vivienda.

“Que me iba a matar, que me iba a picar. Y a mi hijo le dijo que iba a quemar el carro. Estábamos en la URI para poner la demanda porque me duele mucho el brazo, me lo torció. No lo puedo mover”, dijo la Fabiola Olarte a CityTV.

Según la mujer agredida, este maltrato y quema del vehículo, se dio luego de sostener una discusión y el no contar con el dinero para pagar la cuota del taxi. Ahora quedaron con una deuda de 70 millones y sin un ingreso económico.

“Esta mañana tuvimos un problema por lo mismo. No me da un peso. Le dije que qué pasaba. El 15 teníamos que pagar la cuota del concesionario. Me trató mal. Qué demálas”, denuncio Olarte.

Finalmente el agresor fue detenido y trasladado hasta la URI de Los Molinos. Justificó su acto de intolerancia de manera tranquila. “Porque estoy aburrido. No quiero dejar nada a nadie. ¡Me quiero ir! Como mierda todos los días”.

Si eres víctima de violencia de género en Colombia, denuncia y recibe acompañamiento en las líneas de atención:

Fiscalía: Línea 122 - 018000919748 - denunciaanonima@fiscalia.gov.co

Línea de emergencia: 123

Vicepresidencia y Consejería presidencial para la equidad de la mujer: Línea 155

Ruta de atención en los 37 almacenes Justo y Bueno del departamento

Sisma Mujer: 314 7709729 - 315 8942140 / asistentelitigio@sismamujer.org - asistentenoviolencias@sismamujer.org

Red Nacional de mujeres: Aplicación Ellas App (Google Play, App Store)

ICBF: Línea 141

Línea Púrpura: 018000112137