Vargas Lleras dice que habrá “impunidad descomunal” con ley de sometimiento del Gobierno

Un gran revuelo a nivel nacional ha provocado la presentación oficial de la Ley de Sometimiento de Bandas Criminales que presentó el Gobierno de Gustavo Petro oficialmente este miércoles 15 de marzo. Ante el proyecto, Vargas Lleras acotó estar en desacuerdo con lo presentó y auguró un futuro de “impunidad descomunal”.

El Ministerio de Justicia presentó el proyecto de ley de sujeción a la justicia ordinaria y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. Junto a esto el ministro del Interior, Alfonso Prada, expresó que se trata de una “sujeción, no una negociación de paz. Aquí estamos frente a organizaciones, estructuras del crimen que se mueven en la economía ilegal, por eso no hay diálogo ni negociación. No hay ningún tipo de diálogo ni ningún tipo de prebenda al narcotráfico”.

Adicionalmente, el Gobierno acota sobre el proyecto que “no brinda ninguna clase de impunidad, como podrán verlo a través de las penas que se ofrecen a consideración del Congreso, pero al mismo tiempo deja un margen para que estos grupos puedan someterse a la justicia”.

Vargas Lleras se despacha contra la ley de sometimiento de bandas criminales

Pese a las afirmaciones del Gobierno, el exvicepresidente y dirigente del partido Cambio Radical ha sido enfático en que este proyecto de ley “abre la puerta para un descomunal proceso de impunidad a muy graves delincuentes”.

En una rueda de prensa tras reunirse con el fiscal general Francisco Barbosa, Germán Vargas Lleras señaló que escucharon “muy graves apreciaciones y tendremos la oportunidad de expresarlas a través de la bancada en el Congreso. El Gobierno no acogió las advertencias previas, en lo absoluto”.

Por su parte, el senador David Luna también se decantó contra el proyecto y expresó que “es gravísimo que el proyecto de sometimiento a la justicia esté pretendiendo darle estatus político al narcotráfico en Colombia. Palabras más, palabras menos, los narcotraficantes se quieren meter por la puerta de atrás para ganar beneficios y que tienen interés político”