“Quítese las cadenas mentales y vaya a un psicólogo”: Polo Polo a Francia Márquez

La vicepresidenta Francia Márquez ha estado en el blanco de las críticas por las declaraciones a la Revista Semana en las que destaca que seguirá usando el helicóptero y que el problema de que ella lo use es porque no hace parte la elite “Porque es la vicepresidenta pobre que viene de abajo no puede utilizar el helicóptero, pueden llorar, pueden gritar me pueden demandar si quieren, pero lo seguiré utilizando”.

Lea también: “Agrandada, derrochadora e incapaz”: Familia Cabal ‘lapidó’ a Francia Márquez por sus viajes en helicóptero

Estas declaraciones generaron mucho ruido a sus opositores, quienes no se quedaron atrás y le contestaron. Miguel Polo Polo, el congresista colombiano, ‘le dio con toda’ a la vicepresidenta y en un video en sus redes sociales le dijo: “Señora Francia Márquez quítese las cadenas mentales y le recomiendo que vaya a un psicólogo para que le trate tanto complejo de inferioridad. A usted no se le critica por el color de piel o por haber sido empleada del servicio, ya estamos mamados de que use la carta del racismo, querer tapar o esconder sus despilfarros y vida de excesos. A usted se le critica es su incoherencia”.

Lea también: “Hay que ser vicepresidente para que le hagan valer sus derechos”: Polo Polo se comparó con Márquez por denuncias de racismo

Polo Polo le recordó el pasado

El congresista le recordó que en campaña, el actual mandatario Gustavo Petro y ella criticaron al expresidente Iván Duque por el uso que le daban al avión, “Usted y el guerrillero hablaban de austeridad, hasta criticaron en su momento que el presidente Iván Duque utilizara el avión presidencial para llevar a sus hijos, pero ahora que usted está viviendo sabroso en la vicepresidencia, se gasta 60 millones de pesos por hora para ir en un helicóptero a su mansión en Dapa”.

No es la primera vez que la vicepresidenta y el congresista discuten en las redes sociales, pues Miguel Polo Polo también es simpatizante de la senadora María Fernanda Cabal, quien también critico a la vicepresidenta por sus declaraciones.