Petro igual que Duque: “Ya casi no veo la prensa, no los leo”

En medio de la entrevista con Cambio, el presidente Gustavo Petro, aseguró que ya no lee la prensa. Justamente en julio del año pasado, a un mes de entregar el poder, el expresidente Iván Duque también dijo lo mismo. En ese momento Duque afirmó que: “No consumo redes sociales, no oigo radio en las mañanas ni veo noticieros”.

Cuando le consultaron al presidente sobre la situación que se registró en San Vicente del Caguán, en donde varios uniformados del Esmad fueron retenidos por las comunidades campesinas. En particular le cuestionaron por esa imagen de los policías indefensos, que circuló en los medios de comunicación.

Petro aseguró que no lee la prensa

Al momento de responder el mandatario dijo que: “Ese es un conflicto social, en primerísimo lugar. Entonces, el relato periodístico debe mostrar el contexto. Yo no he visto una sola foto de la manifestación. A estas horas. Puedo engañarme, puede que no. Ya casi no veo la prensa, no los leo. Pero, (risas) no he visto una sola foto de la manifestación. Son 7000 campesinos, no son cuatro guerrilleros, como dice la oposición”.

El presidente explicó que se trata de 7000 campesinos que llegan del Guaviare, El Vichada, Putumayo, La Macarena y El Caquetá.

“Nosotros no sabíamos. Sí había un diálogo con dirigencias campesinas, que estaban planteando que llegan ahí porque habían tenido un acuerdo con el presidente Duque en un paro de Altamira, yo no conozco los pormenores, pero no les cumplieron. Resulta que la empresa que está ahí, petrolera en la selva, que ya tiene un contrato, pero, ¿por qué hay petroleras en la selva amazónica? Eso no debería ser, desde el punto de vista de la crisis climática”, dijo el mandatario.

Luego agregó: “el campesinado se indignó por el incumplimiento”. Ante el papel de la guardia campesina dijo que: “ahí hay de todo, porque cuando hay una movilización popular se encuentra la diversidad del territorio, el verdadero territorio”.