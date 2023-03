Gustavo Bolívar asegura que Aida Merlano es Catalina de Sin tetas no hay paraíso

El senador del Pacto Histórico y escritor de la reconocida novela Sin tetas no hay paraíso, Gustavo Bolívar, escribió en sus redes sociales un mensaje sobre Aida Merlano, quien llegó este viernes, 10 de marzo, al país, para enfrentar a la justicia. Bolívar aseguró que Aida es Catalina, la protagonista de su historia.

A través de su cuenta de Twitter el senador escribió un mensaje en el que admiró la belleza de Merlano y aseguró que si no fuese por eso no le habría pasado todo lo que está viviendo.

Puede leer: “¡Que mi***! Unos matándonos por la causa y otros viviendo de la causa”: Gustavo Bolívar

Gustavo Bolívar comparó a Aida Merlano con Catalina de Sin tetas

“Qué rostro lindo tiene Aida Merlano. Su historia es la de Catalina en Sin tetas: la joven de barrio popular cuya belleza se convierte en su maldición: Buitres al acecho para abusarla, pervertirla o convertirla en lo que fue. Sin esa belleza, seguro su destino hubiese sido otro”, escribió en su cuenta de Twitter.

Su comentario desató una ola de reacciones, tanto a favor como en contra de su comparación.

“Ahora el relato es poner a Aida Merlano como una víctima para generar empatía en la gente. Eso de correr la línea ética es una de las principales premisas del Pacto Histórico, el fin justifica los medios. ¡Ah! Pero el cambio...”, “Habló quien dando una visión romántica al crimen y el delito ha querido instaurarlo como natural y normal en la sociedad a través de la basura que produce. Porque lo importante siempre será para gente así lo que ganan y no la calidad e impacto de lo que aportan”, y “La belleza no es su maldición. Su maldición son los buitres. Sólo para aclarar. Así como la mujer “buenona” no es culpable de sus violadores”.

“Ayy es en serio? Definitivamente si es que estamos perdidos siempre que sigamos romantizando la corrupción y la delincuencia. Además después la convertimos en novela. “Sin Botox no hay paraíso”” y “Pero la señora estaba muy bien, con zapatos costosos la pregunta es quien le estaba dando todo eso en Venezuela”.