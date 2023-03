Lo acompañan hasta al baño: director de UNP necesita escoltas dentro de la entidad

Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), aseguró que seguirá adelante con su función a pesar de los ataques que ha recibido y el grave atentado en su contra en el que terminó un sicario abatido. Además, también comenta que su situación es tal que necesita escoltas hasta dentro de la entidad, pues quienes lo hostigan no lo dejan en paz.

La noche del pasado martes 7 de marzo fue amarga para Rodríguez, quien sobre las 10:30pm de la noche sufrió un atentado cuando se encontraba con un familiar. Los hechos ocurrieron cuando Rodríguez arribaba a su casa luego de recoger a su hija de la Universidad y al momento de descender del vehículo, empezó el intercambio de disparos con cuatro delincuentes a bordo de una moto.

“Se presenta una situación donde el director de la UNP llega con su esquema de seguridad a su residencia y dos motocicletas con cuatro personas se enfrentan con ellos. Producto de este intercambio de disparos hay una persona muerta y el equipo de criminalística de la Policía judicial hizo la inspección para buscar material probatorio”, indicó el general Carlos Triana, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Ante esta situación el hombre declaró que el hostigamiento ha llegado a puntos delicados, puesto que hasta dentro de la entidad necesita escoltas para que protejan su vida y lo tienen que acompañar hasta al baño.

“Yo, dentro de esta entidad, ando con mis escoltas. Debo hacerlo porque estas personas, permanentemente me están filmando, están diciendo donde estoy, sacan fotografías de mis escoltas, tengo un ataque permanente de estas tres personas”, dijo el dirigente de esta entidad.

Rodríguez acota que los atentados contra su vida provendrían de entramados de corrupción que él está combatiendo y que no se ha dejado comprar ni con regalos ni sobornos pues prefiere no deberle favores a nadie.

“El presidente me dijo anoche que me fuera a quedar en la Casa de Nariño, no me podía quedar en mi casa porque empezaron a aparecer personas cercanas a las del atentado, entonces el presidente me dijo que fuera a quedarme en la Casa de Nariño, pero no, con mi hija nos fuimos a donde un familiar”, contó también.