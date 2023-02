Eugene Levy: “Las experiencias de la serie me han cambiado”

“De (mal) viaje con Eugene Levy” (su título en inglés es The Reluctant Traveler) es una serie de ocho episodios que sigue a Eugene Levy mientras visita algunos de los destinos más bellos e intrigantes del mundo. El público emprende un viaje con el actor canadiense mientras explora diferentes culturas. Costa Rica, Finlandia, Italia, Japón, Maldivas, Portugal, Sudáfrica y Estados Unidos son algunos de los destinos.

P: ¿Su reticencia como viajero aumenta o disminuye por el hecho de viajar con un equipo de cámara y una productora?

- Bueno, para ser sincero, creo que ayuda. Es muy divertido. Esta productora en concreto es un grupo fantástico de británicos y hacen que sea divertido. En la primera temporada, ahora mismo la única, porque no sabemos si habrá otra, rodábamos un par de capítulos cada dos meses, así que reunirme con este equipo fue como un bonito reencuentro; lo hizo mucho más divertido para mí.

P: ¿Sabías adónde ibas, qué ibas a hacer, o fue una sorpresa?

- Sabía adónde íbamos. Hablamos de los lugares a los que iríamos y los redujimos de una lista más amplia. Al principio de la serie, yo decía: “Bueno, no quiero ir allí. No creo que sea muy divertido. Creo que el clima es terrible en este lugar”. En realidad era realmente reacio al principio, como hasta que me di cuenta de que el espectáculo trata sobre la reticencia. Así que no siempre se puede decir “no” a las cosas. Tienes que intentarlo.

P: Entonces, ¿cuánto de esto era realmente actuar que no querías estar allí, y cuánto era, “No, de verdad, odio esto”?

- Había mucho de verdad, aunque no es que odiara viajar. Pero nunca me encantó. No me encanta la experiencia del aeropuerto. No me gusta hacer turismo en general. No tengo un gran sentido de la aventura. No soy curioso por naturaleza. No me enorgullezco de nada de esto, pero es un hecho. Siempre pensé que no era la persona adecuada para este trabajo cuando me lo propusieron.

Tampoco me abro a la gente de forma natural. Así que estas son cosas en las que tuve que trabajar, y no me di cuenta de que estaría trabajando en ellas delante de la cámara. Pero estos lugares han sido fantásticos. Y, la conclusión de todo esto es que estoy haciendo una conexión con la gente en cada país al que viajo. Es la gente lo que más me emociona: hablar con ellos, escucharlos y adentrarme en su cultura…

P: La línea entre reírse de uno mismo por tener miedo o sentirse incómodo con otras culturas parece una línea delicada que puede deslizarse del lado bueno al malo sin darse cuenta necesariamente. ¿Fue difícil mantener la perspectiva de dónde estaba la broma?

- Bueno, no fue tan difícil. Entiendo cuál es el chiste, pero la reticencia en el programa es realmente mía. No es burlarse de ninguno de los países. Si había una razón por la que no quería ir a un lugar concreto del mundo, para mí era una razón legítima.

P: ¿Qué fue lo más sorprendente que realmente disfrutó?

- Creo que fue Sudáfrica. Porque nunca se me había ocurrido ir de safari. Solía ver los programas en la televisión. Sé lo que hacen. Sé que se atacan entre ellos. Sé cómo son. Entonces, ¿tengo que hacer el viaje y levantarme a las 5 de la mañana para ir a un safari? Pero cuando llegué allí, sentí una afinidad con el paisaje. Y me di cuenta del peligro que corren estos animales todos los días en este mundo, a manos de cazadores furtivos. Visité una reserva de rinocerontes donde han acogido a rinocerontes huérfanos que han resultado heridos por la caza furtiva y han sido rescatados... O di de comer a crías de rinoceronte con un biberón de este tamaño... Y pude presenciar el nacimiento de la primera cría de rinoceronte huérfana criada en una reserva. ¿Sabes qué? Eso me cambió. Y definitivamente sentí más conexión con el lugar donde estaba de lo que nunca pensé que podría sentir.

P: ¿Cuáles eran sus miedos a la hora de viajar?

- Soy una persona a la que le encanta la familiaridad. Ir a un sitio al que nunca hubiera ido antes me produce un pequeño cosquilleo en el estómago porque no sé qué es bueno y no sé cómo va a ser (la experiencia). No sé si me voy a llevar bien. No sé cómo va a ser la comida. No sé si valdrá la pena. ¿Me voy a divertir? ¿Cómo será el hotel? No es miedo a hacerlo. Se trata de si el viaje va a ser cómodo o incómodo.

P: Obviamente, el objetivo del programa es salir de la zona de confort. ¿Recibiste anteriormente alguna oferta de trabajo que te empujara a salir de tu zona de confort?

- Sí, ‘Schitt’s Creek’. Aunque creé la serie con mi hijo, el personaje de Johnny Rose era un reto enorme, algo que me ponía muy nervioso. Y salió bien, pero era un muro de ladrillo con el que nunca me había topado en ninguno de los trabajos que había hecho hasta entonces.

24 de febrero

Es la fecha en la que “De (mal) viaje con Eugene Levyque”, producida por Twofor, se estrenará en Apple TV+.