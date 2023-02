¿Podría el coqueteo online sustituir a las citas en la vida real?

Las redes sociales y las apps de citas se han convertido en herramientas muy populares para encontrar el amor y serán muy utilizadas por quienes busquen a alguien con quien pasar San Valentín este año.

El tamaño del mercado mundial de apps de citas online se estimó en 8.000 millones de dólares en 2022 y se espera que supere los 12.000 millones en 2030, según un informe de Research and markets.

El mismo documento destaca que hay más de 1.500 sitios web y aplicaciones de citas en todo el mundo y algunos de ellos incluso están explorando el uso de la Inteligencia Artificial para mejorar el emparejamiento y las recomendaciones de perfiles adecuados.

“Con la forma en que la tecnología se ha apoderado del juego de las citas, no es de extrañar que la gente recurra a las redes sociales y a las aplicaciones de citas para encontrar el amor. Podemos encontrar posibles parejas con sólo pulsar un botón y sin salir de nuestra zona de confort. Eso sí que es una ventaja. Y sólo tenemos que esforzarnos por las personas que nos gustan o con las que vemos algún tipo de conexión”, explica a Metro Harman Awal, experto en citas y relaciones de cupidandcuddles.com.

La mayoría de los usuarios de aplicaciones y sitios de citas (54%), al menos en Estados Unidos, afirman que las relaciones a partir de plataformas de citas tienen tanto éxito como los encuentros en persona, según una encuesta del Pew Research Center.

Un estudio realizado por SimpleTexting revela que, en varios casos, las citas en línea pueden desembocar con éxito en relaciones duraderas e incluso “para siempre”. El 7% de los encuestados en el estudio llevaban entre seis meses y un año con alguien que conocieron a través de una app, el 15% dijo que llevaban más de un año y el 14% afirmó estar comprometido o casado.

Aunque los expertos coinciden en que los sitios web y las apps son una herramienta muy eficaz para conocer gente nueva e incluso para tener citas, este tipo de interacciones están lejos de sustituir a los encuentros cara a cara.

“Las redes sociales y las aplicaciones de citas pueden ser una forma estupenda de conocer a alguien a un nivel más profundo, pero no sustituyen al flirteo en la vida real. Cuando se trata de encontrar y profundizar en las relaciones románticas, nada supera a lo real”, explicó Joni Ogle, directora general de The Heights Treatment y terapeuta certificada en adicción al sexo.

Los especialistas también destacan que las citas en línea y los encuentros posteriores con personas conocidas a través de ese medio pueden entrañar ciertos peligros que pueden poner en riesgo a los usuarios.

“Hay muchos peligros y desafíos en las citas en línea, desde no saber realmente con quién estás hablando, hasta citas basadas sólo en lo físico, pasando por engaños, agendas ocultas y mucho más”, dijo Nicole Schafer, coach de relaciones y sexo radicada en Estados Unidos.

Aunque el llamado amor digital sigue ganando popularidad y adeptos, los expertos no creen que pueda sustituir a los encuentros casuales y las citas cara a cara.

“Algunas personas disfrutan coqueteando con otras que conocen por casualidad en persona. A muchos les satisface más que las aplicaciones de citas y no creo que eso vaya a cambiar pronto. En mi opinión, las aplicaciones de citas no pueden sustituir por completo el flirteo en persona, sino sólo una parte”, concluye Carmel Jones, experta en relaciones que escribe sobre relaciones, sexo y citas en The Big Fling.

Los expertos dan consejos para ligar en Internet con éxito y seguridad

“Tómate tu tiempo para conocer a la persona antes de quedar en la vida real. Haz muchas preguntas y no te precipites. Conocer a la persona online puede ayudarte a tomar una decisión más informada. De este modo, puedes generar confianza y conocer mejor a la persona”.

Joni Ogle,

CEO de The Heights Treatment y terapeuta certificado en adicción al sexo

“Cuando finalmente decidas quedar en persona, queda en un lugar público. Dile a un amigo adónde vas y asegúrate de tener tu propio medio de transporte”.

Tina Fey,

experta en relaciones y fundadora de la web de amor y citas Love Connection.

“No envíes contenido explícito. Revelar demasiada información personal o enviar desnudos está terminantemente prohibido cuando se trata de citas online. No querrás que tu desnudo se haga viral y se utilice en tu contra. No quieres que alguien te chantajee con el contenido que le has enviado”.

Amelia Prinn,

experta en relaciones y editora de herway.net.

“Yo me aseguraría de chatear previamente por vídeo con la persona con la que tengo previsto quedar”.

Nicole Schafer, coach de relaciones y sexo afincada en EE. UU.

Consejos de seguridad

La mejor defensa frente a las estafas en Internet es estar atento a las señales de alarma y poner fin al contacto lo antes posible. Éstas son algunas de las principales señales de alarma:

* Escalada rápida: los estafadores dependen de que la gente se deje envolver por la oleada de sentimientos positivos. Pueden pasar a información y conversaciones muy personales muy rápidamente y/o tener un aumento significativo de la capacidad de respuesta. Suelen “bombardear de amor” a la víctima, colmándola de “te quiero” y de excesivos cumplidos y adoración desde el principio, como forma de jugar con las emociones de alguien.

* Rechazo al videochat - a menudo alegan que el video de su teléfono/ordenador no funciona. * Excusas para no quedar - han tenido un accidente o han estado demasiado ocupados con el trabajo.

* Afirman hablar inglés como lengua materna, pero sus mensajes están plagados de errores ortográficos y gramaticales que normalmente no cometerían.

* Utilizan una historia de dificultades para conseguir que envíes dinero o tarjetas regalo: puede haber una emergencia familiar o pueden pedir dinero para poder ir a verte. Los estafadores suelen trabajar con tarjetas regalo, ya que son fáciles de adquirir y suelen tener menos protecciones que las tarjetas bancarias u otras formas de pago. Si tu instinto te dice que algo no va bien, no ignores esa sensación.

* Comenta la situación con un amigo o familiar. Si su radar se apaga, podría ser el momento de poner fin a la conexión.

* Busca en Google a tu posible pareja: busca su nombre y profesión y “estafa” o haz una búsqueda inversa de imágenes y comprueba si su imagen aparece como imagen de archivo o asociada a alguien que no sea él mismo.

Buenas prácticas:

* Nunca facilites información personal, como el número de teléfono o la dirección, hasta que os hayáis conocido, ya que a los estafadores les encanta poder ponerse en contacto con sus víctimas de varias formas.

* Reúnanse siempre en público: la seguridad es fundamental. Y, si se niegan a quedar o siempre se inventan una excusa, considérelo una señal de alarma.

* No envíe fotos íntimas: los estafadores pueden utilizarlas más tarde para chantajearle y obligarle a enviar fondos.

* Nunca envíe dinero o tarjetas de regalo. En cuanto te saquen un poco de dinero, no dudarán en pedirte más.

323.9m+

de personas utilizan aplicaciones de citas en todo el mundo.

“De hecho, las citas online se han convertido en una norma cultural. Como casi todo el mundo tiene un smartphone, estas aplicaciones han hecho que ligar sea absolutamente accesible y han ampliado el panorama de las citas”. — Tina Fey, experta en relaciones y fundadora de la web de amor y citas Love Connection

Entrevista

Dra. Beth Ribarsky

profesora de comunicación interpersonal y experta en relaciones románticas de la Universidad de Illinois Springfield, EE.UU.

P: ¿Hasta qué punto son importantes y populares las redes sociales y las aplicaciones de citas para para encontrar el amor?

- Los investigadores calculan que aproximadamente una de cada tres relaciones románticas se inician ahora en Internet o a través de aplicaciones. Las aplicaciones son una forma cada vez más cómoda de encontrar pareja. Permiten clasificar rápidamente a las personas y acotar el campo mediante criterios de búsqueda (por ejemplo, edad, ubicación, intereses, hijos), lo que convierte a las aplicaciones en una herramienta eficaz. Además, a quienes no se les da bien ligar en persona o dar el primer paso, las aplicaciones de citas les permiten ponerse en contacto con otras personas de forma segura. Si te rechazan en línea, no es tan embarazoso ni supone una amenaza para la cara como si ocurriera cara a cara. Además, las aplicaciones permiten disponer de más tiempo para elaborar el mensaje ideal, en lugar de tener que pensar sobre la marcha.

P: ¿Podrían las redes sociales y las aplicaciones de citas sustituir al flirteo en persona?

- Sin duda, el flirteo en línea tiene su lugar, ya que puede ayudar a crear expectación y emoción antes y después del encuentro. Sin embargo, nunca sustituirán por completo al flirteo en persona, ya que existe una química innegable (o la falta de ella) que no puede comprobarse en línea. Además, cosas como las caricias casuales (por ejemplo, un breve roce en el brazo o la mano) provocan un torrente de sustancias químicas que nos hacen sentir bien cuando nos gusta la persona con la que estamos.

P: ¿Qué peligros o retos afrontan las personas que buscan pareja por Internet?

- Siempre existe el peligro de que alguien no sea quien dice ser. Dado que los medios de comunicación se centran más en historias que nos impactan que en una historia de amor a la vieja usanza, es importante reconocer que estas situaciones de fraude o estafa son mucho más raras de lo que se cree. Las citas en línea y las aplicaciones deberían considerarse simplemente como una herramienta más para ampliar nuestras posibilidades, pero ser precavido puede evitar que tu historia de amor se convierta en una pesadilla.