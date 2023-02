Pastor colombiano ‘blanqueaba’ dinero de drogas pasándolo como diezmos de su iglesia

En Costa Rica la (OIJ), Organismo de Investigación Judicial, logró desarticular hace unas horas una banda que enviaba marihuana desde Colombia al país centro americano y la distribuían allí. El operativo logró dar con la captura de 11 personas vinculadas con la banda, luego de 18 allanamientos realizados. De acuerdo a lo explicado la autoridad, los cargamentos eran movilizados en lanchas por el Pacífico sur.

Según lo que han arrojado las investigaciones, el presunto líder de la banda criminal era un colombiano de 38 años que oficiaba como pastor de una iglesia evangélica y aprovechando su fachada no levantaba sospechas, de autoridades y mucho menos de los feligreses. Aunque esto resulta de por sí ya bastante llamativo, hay otro detalle que las autoridades han recalcado poniéndolo en evidencia.

Y es el hecho de que cuando al hombre colombiano le realizaban depositos bancarios, hacía pasar estos como diezmos que daban los creyentes a su iglesia, por lo que no resultaba algo extraño. “Aunque no era el líder principal de la iglesia, lo cierto es que él sí tenía un liderazgo y de alguna manera lo utilizaba, cuando se le hacían depósitos de dinero, hacer ver que eran por concepto de diezmo, pero no se ha vinculado la iglesia, nada más él hacía las funciones dentro de la iglesia”, aseguraron portavoces de la OIJ.

Las autoridades informaron que había un oficial del Servicio Nacional de Guardacostas que ayudaba a la banda criminal y les informaba cada vez que se intentaba realizar un operativo, por eso no resultó facil desmantelar a los maleantes. Luego de descubrir a esta persona lograron hacer inteligencia y gracias a la información que les compartió pudieron terminar con las operaciones, y de paso con quien se cree era su líder, el colombiano pastor evangélico.