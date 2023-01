Por renuncias del abogado y traductora se aplaza la audiencia de John Poulos

Se aplazó la audiencia de John Poulos que se realizaba este martes, 31 de enero, en la que se definía la medida de aseguramiento, por la renuncia de la traductora en el proceso. Las partes intervinientes consideraron necesario el cambio para garantizar los derechos del procesado. La nueva audiencia quedó programada para el 1 de febrero a las 9:00 a.m.

Ante la consulta a John Puolos por el cambio de la traductora, aseguró que sí quiere que se haga un cambio.

Tanto la Fiscalía, el representante de víctimas y el Ministerio Público estuvieron de acuerdo en el cambio.

Aplazan audiencia de John Poulos

“En consideración de lo señalado y el aval de las partes intervinientes, en que es procedente esa petición para garantizarle el derecho a la defensa. La actividad se ha adelantando en los términos que se indican. El despacho advirtió la imposibilidad de proporcionar de manera inmediata de una traductora oficial, por cuanto el personal era escaso”, explicó el juez.

De esta manera, el juez indicó que se puede contar con una nueva traductora, pero no de manera inmediata por lo que se programó la audiencia para este miércoles, 1 de febrero.

El Juez le advirtió a la traductora que deberá mantener la reserva de los documentos a los que haya tenido acceso y que no pueden ser revelados al público.

Una vez definida la renuncia del abogado Martín Riascos, el juez continuó con la renuncia irrevocable de la traductora.

Inicialmente el Juez explicó que: “De acuerdo por lo señalado por la traductora, en el Código de Procedimiento Penal no hay una sola norma a partir de la cual pueda considerarse la manifestación de renuncia, si se acude al artículo 25, de los sujetos del proceso, tampoco aparece la posibilidad de una renuncia. Solo en eventos específicos. La particularidad con su designación propiamente no es una lista de auxiliares de la justicia, sino a una que hace la dirección de justicia. La designación como traductora la hizo la dirección ejecutiva seccional, por eso se reconoce como traductora. Por eso, no soy el competente para pronunciarme. Debe hacerlo ante la entidad que la ha designado”.

Sin embargo, ante la solicitud de las partes y del mismo procesado, se aplazó la audiencia para que se pueda tener un traductor de confianza que garantice el derecho a la defensa que tiene Poulos.