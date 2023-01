Una pesadilla asegura que vivió un norteamericano identificado como Jonathan Diez, quién estaba de vacaciones en Cartagena pero que estuvo a punto de perder la vida. El extranjero afirmó en un video que fue secuestrado y posteriormente fue víctima de un paseo millonario por una mujer identificada como Samantha que conoció en un app de citas y varios hombres.

De acuerdo a su testimonio, los hechos se registraron el día 28 de enero cuando la mujer le dijo que pasaría a recogerlo en un carro de una reconocida plataforma. Se encontraron en medio del camino, a la altura de Bocagrande. El norteamricano se subió al carro donde ella estaba, pero para su sorpresa, a unos metros, el carro estacionó y otros extraños subieron al vehículo.

La angustia comenzó cuando se dio cuenta que la mujer estaba acompañada por dos hombres armados. “Me ataron, me taparon los ojos, me estrangularon, me inmovilizaron y me sentaron bocabajo, no podía respirar bien. Me exigieron que les diera la contraseña de mi teléfono, todas mis cuentas bancarias y cuentas de redes sociales”.

Indicó que la modalidad de robo fue incluso por transferencia: “Me hicieron transferir dinero de Western Union a personas que se llaman ‘Juan Pedro Doy Gil’ en Medellín y ‘Anderson Fabián Restrepo Morales’ en Bello, Antioquia. Y a PayPal a una que se llama Luisa Zapata Puerta y dijeron que si no lo hacía me mataban”.

Jonathan afirma que el secuestro duró por 3 horas, y que en total le robaron 10 mil dólares. Finalmente, los ladrones lo abandonaron una trocha a las afueras de Cartagena donde le ayudaron a pedir apoyo de la Policía.

En video: norteamericano dice que fue secuestrado tras conocer a mujer en app de citas en Cartagena

¿Qué dijeron las autoridades sobre el caso?

Por su parte, el Grupo Gaula de la Policía Metropolitana de Cartagena aseguró que investiga el caso del secuestro del que fue víctima un turista norteamericano, a quien le hurtaron más de 10 mil dólares cuando arribó a esta ciudad el pasado sábado.

Como respuesta frente a las acciones delictivas contra el extranjero Johnatan Diez, de nacionalidad estadounidense y de 46 años, las autoridades abrieron varias líneas de investigación.

La Policía señala que este es un caso atípico en la ciudad. El grupo Gaula de esta institución realiza acciones para identificar a las personas que participaron en la acción delictiva.

“Importante no cumplir citas con desconocidos. Ante sospechas, acuda de inmediato al Gaula de la Policía Nacional o denuncie de inmediato a la línea gratuita 123 y 165. Siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento”, recomendó la Policía.