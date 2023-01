Se conoce un nuevo parte del estado de salud del periodista Diego Guauque

Este viernes, 27 de enero, Diego Guauque, reconocido periodista del programa Séptimo Día, publicó un nuevo video a través de su cuenta de Instagram, en el que reveló detalles de su estado de salud luego de la cirugía a la que debió someterse por un sarcoma que le descubrieron en el estómago. En esta nueva publicación aseguró que está esperanzado y que desea salir de la clínica para iniciar su tratamiento de quimioterápias.

El pasado domingo, a través de su cuenta en Instagram, compartió un video con sus seguidores en el que comentó que presentaba serios problemas de salud, después de un fuerte dolor de estómago que tuvo durante una noche luego de llegar de su viaje familiar en el que estuvieron en Argentina.

Estado de salud de Diego Guauque

El periodista publicó un nuevo video a través de sus redes sociales en el que comentó su estado de salud a pocos días de la cirugía a al que fue sometido por cuenta de un sarcoma que le encontraron en el estómago.

“Hola, aquí vamos, creo que el parte es positivo. Me duele todo, sobre todo en el estómago donde tengo que tengo mi herida de guerra, es por la cirugía, es una herida grande. Ha mermado el dolor, la clínica del dolor me mandó este aparatico en donde uno presiona esto (el botón) y suelta una morfina, queda uno como drogado, no hay que abusar de ello, pero me ayuda a aliviarlo y así voy ganando todos los días pequeñas batallas”, dijo el periodista.

Luego dijo que: “Me han quitado algunos catéters. El de la respiración lo mandé pal chorizo, que estaba aburrido de eso. Voy ganando poquito a poco. ¿Saben qué otra batalla estoy ganando?, la de la comida, porque llevo cinco días con dieta líquida y he bajado de peso, bastante. Hoy me regresan la dieta sólida y espero aumentar. Estoy esperanzado, porque yo creo que la otra semana ya salgo de aquí y empiezo mis quimioterápias”.