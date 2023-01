Los mensajes de aliento de colegas a Diego Guauque, periodista de ‘Séptimo Día’, para su quimioterapia

El periodista de ‘Séptimo Día’, Diego Guauque, ha sido noticia en los últimos días debido a su delicado estado de salud, pues fue diagnosticado con cáncer luego del hallazgo de una masa en su estómago, un sarcoma o tumor maligno que se alojó allí y necesita ser intervenida inmediatamente.

“Voy a estar ausente del programa durante un par de semanas o incluso meses por motivos de salud. A principios de año me descubrieron que tengo un sarcoma dentro del abdomen, me hicieron unas biopsias y me lo encontraron. La verdad fue muy sorpresivo para mí, porque yo estaba muy bien de salud”, comentó el periodista al respecto en un video publicado por medio de sus redes sociales.

Desde que comentó lo que le sucedía, los colegas de Diego Guauque han estado pendiente de su estado de salud y le han enviado mensajes de aliento, tras compartir además la evolución de su salud luego de una intervención quirúrgica que debieron hacerle tras el hallazgo del sarcoma.

“Estoy contento porque salí de la UCI. Vamos bien. La operación, pues bueno, me buscaron el sarcoma, lo encontraron, no lo sacaron todo como se esperaba porque está pegado a tres órganos. Pero con eso se va a ser exactamente nombre y apellido de esa vaina”, compartió por medio de sus redes sociales el periodista, quien también contó que deberá someterse a quimoterapia para seguir atacando el tumor.

Los comentarios que alientan a Guauque no se han hecho esperar, sus colegas y amigos no dudan de que seguro saldrá de esta situación. “Diego es un gran periodista. Tuve el honor de presenciar el comienzo de su carrera. Es una persona perseverante que va a lograr su recuperación. Un gran abrazo”, dijo el periodista Daniel Coronell. “Mucha fuerza. Dios te bendiga siempre. Vamos para delante”, también comentó la medallista y excandidata al Senado, Catherine Ibargüen.

Por su parte, su esposa, la periodista Alejandra Rodríguez, también envió un mensaje de aliento: “Te amooooo con mi vida entera mi guerrero poderoso!!!”. La actriz Yaneth Waldman también le envió su apoyo y dijo: “Ánimo vas a salir de esto , estás en mis oraciones.

Incluso, el cantante de música popular colombiana, Alzate, le deseo una pronta recuperación: “Vamos guerrero. ejemplo de lucha. Dios está contigo”. La actriz Valentina Lizcano también dice elevó sus oraciones: “En oración por ti, vamos guerrero”, escribió. La presentadora de Noticias Caracol, Inés María Zabaraín, también le envió un mensaje “Ánimo, un abrazo grande. Dios te bendiga”, dijo.

Diego Guauque, periodista de 'Séptimo Día', recibe mensajes de apoyo Captura redes sociales - Instagram @diego_reportero - 26 enero 2022