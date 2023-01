“No hemos dicho que vamos a frenar las exploraciones”: MinMinas contesta a polémica por reservas de gas

La Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, nuevamente se posiciona en el centro de la polémica debido al reciente informe presentado por su ministerio y tomado como base para hablar sobre las reservas de hidrocarburos que tiene el país. El informe ha sido altamente cuestionado y criticado por expertos en el campo y ella ya salió a explicar el documento.

La ministra se pronunció por medio de una rueda de prensa este miércoles 25 de enero, luego de sacar el informe en el que acota que las reservas de gas que tiene el país garantizan autosuficiencia energética hasta el año 2042. Sin embargo, los cuestionamientos la obligaron a tener que explicar a lo que realmente se refiere cuando se expresa sobre las reservas.

“No vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático”, declaró en el Foro Económico Mundial la ministra. Sin embargo, dentro de sus declaraciones de este miércoles comentó que es necesario tener en cuenta que el Ministerio de Minas y Energía no ha tomado la decisión de frenar las exploraciones que actualmente ya fueron pactadas.

Vélez fue enfática en que los contratos de exploración y explotación que ya fueron firmados seguirán su curso y tendrán las garantías de ser ejecutados por las empresas contratadas. No obstante, confirmó que de su puño no saldrá una firma más para ningún contrato que implique exploración de hidrocarburos y que mientras alcancen las reservas tendrán que acelerar la política pública para llevar a cabo la transición energética con la que se comprometió el presidente Gustavo Petro en campaña.

Las reservas como son

Publimetro Colombia consultó con Clara Inés Pardo, PhD en economía energética y profesora titular de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, quien explica de forma práctica cómo se miden las reservas en Colombia.

En primer lugar, Pardo explica que hay que entender que existen tres tipos de reservas y cada una de ellas ofrece un porcentaje diferente de extracción asegurada dependiendo de los factores que la catalogan. La ministra aclaró que las reservas aseguradas con mayor probabilidad de extracción, que son las tipo P1 (probadas) y garantizan un 90% de extracción, tienen material hasta para 8 años de abastecimiento.

Ahora, Pardo explica que el segundo tipo de reserva P2 (probables) son aquellas que garantizan un 50% de extracción. Para este tipo, la ministra Vélez aclaró que hay disponibilidad para abastecimiento hasta 9,2 años.

Para el caso de las reservas tipo P3 (posibles), en estas solo se garantiza una extracción de 10% y por lo general siempre se omiten de informes técnicos y financieros. Con respecto a estas, la ministra señala que con este tipo de reservas el periodo de abastecimiento se extendería hasta 11,4 años. Además, MinMinas acota que en el informe, existe un análisis adicional, “que nos permite comprender que hay unos recursos, particularmente de tres proyectos, que si se toman las decisiones adecuadas pueden convertirse en reservas y que esas reservas permitirían el autoabastecimiento del país hasta 2037, información que ha sido técnicamente sustentada″.

De igual forma, la ministra manifestó que no se le mintió a nadie con el reciente informe. “No deberíamos estar propagando la idea de que hay firmas o datos falsos, porque eso genera mucha incertidumbre, inseguridad y la idea de que aquí se está generando caos, cuando se está generando por fuera. Eso no le conviene al país ni al Gobierno, estamos actuando con mucha transparencia, ética profesional y certeza técnica”.

Por último, la ministra señaló que la decisión de no otorgar más contratos de exploración es una decisión de Gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro y que en ese sentido todas las carteras deben actuar en coherencia para llevar a cabo la anhelada transición energética que se han propuesto.