Esta increíble historia recuerda aquel relato de un naufrago que escribió Gabriel García Márquez cuando la Armada dio a conocer que rescató a un hombre que sobrevivió 24 días a la deriva en el mar alimentándose sólo de un caldo Maggi y una salsa de Tomate. La Armada de Colombia, de manera combinada con el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, en articulación con la Dimar y el gremio marítimo, rescató sano y salvo a un navegante extranjero, el cual habría estado a la deriva por cerca de 24 días en aguas del mar Caribe.

De acuerdo con la información de la Fuerza Naval del Caribe, a través de la Estación de Guardacostas de Santa Marta, recibieron información de la posible novedad de una embarcación tipo velero que se encontraba al norte de La Guajira, a 120 millas náuticas al noroeste de Puerto Bolívar.

De inmediato, se activa el protocolo de búsqueda y rescate establecido por la Armada Nacional a través de los componentes operativos, en coordinación con la autoridad marítima y verificar las embarcaciones que se encontraban cerca del área, para que se dirijan al sitio.

“Una de estas embarcaciones acude al área de la novedad y detecta una embarcación tipo velero con un tripulante a bordo, el cual es evacuado hacia Cartagena. Se procede a enviar un personal de Guardacostas de la Estación de Cartagena, personal médico del Hospital Naval y se verifica el estado de salud de la persona rescatada”, narró el coronel Carlos Urbano, comandante de Guardacostas del Caribe.

Relato de un náufrago: Sobrevivió 24 días en el mar con un caldo Maggi y salsa de tomate

Una vez llevado a tierra el ciudadano extranjero y confirmado su buen estado de salud, este se identificó como Elvis Francois, navegante oriundo de la isla Dominica, pero residente en San Martin.

“Yo estaba trabajando con dos hombres, en el muelle teníamos que hacer la reparación de un bote, entonces tuvimos que salir para alzar la vela, estábamos en labores de reparación y pintura, trabajando en el motor. Uno de los hombres tuvo que volver, él suelta el bote y yo quedé a la deriva. Durante ese tiempo que estuve a la deriva traté de volver a puerto pero perdí control porque me tomó un tiempo montar la vela y arreglarla. Realicé una llamada a mis amigos y a unos compañeros, ellos intentaron contactarme pero perdí señal. No había nada más que pudiera hacer sino sentarme a esperar”, narró Elvis Francois.

Sostuvo que lo más difícil fue sobrevivir sin comida, pues en la embarcación solo tenía una botella de salsa de tomate, ajo y un caldo Maggi.

“Entonces lo combiné con agua eso me dio para sobrevivir 24 días en el mar. Yo vi pasar varios botes, traté de hacerles señas pero no me vieron. Estuve sacando agua del bote para mantenerme vivo”, relató.

El hombre permanece bajo observación médica en Cartagena y en las próximas horas será enviado a su país de origen.