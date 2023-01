Este miércoles comenzó la comparecencia de la JEP sobre el holocausto del Palacio de Justicia que se dio ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Por los tanto, familiares de las víctimas le pidieron al general (r) Arias Cabrales contar la verdad y no dar versiones sin sustento de lo ocurrido al desconocer que no hubo desapariciones forzadas.

Desde el principio de la audiencia de este miércoles hubo enfrentamientos debido a que el general (r) Arias Cabrales se dedicó a entregar un informe escueto de los acontecimientos. Recordemos que el general es el uniformado de más alto rango condenado a 35 años de cárcel por estos hechos.

En uno de los momentos de la audiencia, uno de los abogados de víctimas, Germán Romero, le reclamó que no siguiera dando versiones que habían sido desmontadas: “No se burle de estas personas, es una burla a la administración de justicia, no use informes que han sido desmontados, le podemos demostrar, por ejemplo, cómo salió Carlos Augusto Rodríguez Vera con vida. Cristina del Pilar Guarín, Bernardo Beltrán, Jaime Beltrán, cómo salieron todos con vida. Esos videos están, no me los invento yo”.

Audiencia JEP Palacio de Justicia: “Todos los días pienso en que torturaron a mi hermana”

Al respecto, la magistrada que presidió la audiencia le preguntó por qué no se tomaron las medidas para evitar la toma del Palacio de Justicia, Arias Cabrales afirmó que, “el señor ministro en intervención ante la Cámara dijo que había dado todas las instrucciones a la Policía. Contó que se había establecido un dispositivo de seguridad y se suponía que estaba vigente. Eso era lo que sabíamos. Se sabía que había un dispositivo de seguridad coordinado”. Arias Cabrales admitió que todo estaba a cargo de la Policía.

Cabe recordar que, hace apenas 6 meses, el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales perdió el beneficio de libertad condicional, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinara que no ha cumplido con los compromisos para aportar a la verdad en el marco del proceso por los desaparecidos durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia, hechos registrados el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Entre los desgarradores testimonios estuvo el de María del Socorro Franco, hermana de Irma Franco, una de las desaparecidas. “Todos los días pienso en que torturaron a mi hermana. Señor Arias, póngase la mano en el corazón ¿Usted qué está esperando? Rompa ese pacto de silencio, míreme a los ojos y dígame qué pasó”.

Ya añadió que “Desde que ustedes hicieron lo del Palacio de Justicia todo ha sido sufrimiento, crueldad y estigmatización. Han sido 38 años sufriendo con todas estas familias y pensando en qué fue lo que le pudieron hacer a mi hermana”: María del Socorro Franco, hermana de Irma Franco.

“Son 37 años buscando que pasó con nuestra hermana,(...) ¿Quiénes la torturaron? Nosotros queremos la verdad y saber qué ocurrió con ella. Nosotros queremos saber en dónde están sus restos”: Jorge Franco, hermano de Irma Franco, desaparecida del Palacio de Justicia.

También habló María Inés Castiblanco, hermana de Ana Rosa Castiblanco, desaparecida del Palacio de Justicia, a Arias Cabrales. “Vine hoy exclusivamente a qué me diga qué paso con mi hermana, una persona que estaba con 8 meses de gestación. Desde ese día no he podido vivir tranquila”.

Durante tres días seguirán las audiencias de la JEP sobre el holocausto del Palacio de Justicia.