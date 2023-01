“Toyotas ancestrales”: Miguel Polo Polo por camionetas en las que se transporta Nicolás Petro

Las críticas al gobierno Petro por parte del congresista Miguel Polo Polo no paran y esta vez aprovechó fotos publicadas de Nicolás Petro, diputado e hijo del presidente Gustavo Petro, para criticar la política de austeridad a la que se comprometió.

El representante a la Cámara ha sido un fuerte opositor del Gobierno Petro y además de sus críticas también ha emitido insultos y todo tipo de contenido ofensivo en contra de la vicepresidenta Francia Márquez y demás integrantes de la esfera de Gobierno.

En este nueva oportunidad, el congresista se despachó por medio de sus redes sociales por las camionetas de alta gama en las que ha aparecido transportándose el diputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos.

“La cultura traqueta en todo su esplendor! El cambio llegó abordo de Chevrolets y Toyotas ancestrales amigables con el medio ambiente. Que continué el circo”, trinó por medio de su cuenta de Twitter Polo Polo.

¿De dónde proviene la nueva camioneta que tiene el esquema de Nicolás Petro?

Si bien el esquema de seguridad de Nicolás Petro tiene tres camionetas, desde agosto del año pasado se le unió una Chevrolet Tahoe, que estaría a nombre de Juan Manuel Sarmiento Mejía, un empresario con intereses en contratación pública y del que su empresa ha participado en más de 40 contratos públicos, según investigó Cambio.

Al ser consultado por el medio mencionado, Nicolás Petro señaló que no tiene conexión con el megacontratista del Meta y que la camioneta es de su primo, Camilo Burgos, que la tiene arrendada hace un año. “Él a veces me acompaña en los recorridos. No sé a quién se la arrendó y no conozco a ese señor que mencionas”, dijo.

Además, Petro Burgos no quiso revelar cuál es la actividad económica de su primo o a qué se dedica. La empresa de Sarmiento Mejía tampoco tiene alguna actividad registrada que tenga que ver con alquileres de camionetas o algo por el estilo, según reveló Cambio.

El esquema de seguridad de Nicolás Petro, incluye 3 camionetas que le proporciona la UNP, pero desde agosto del año pasado se le sumó una camioneta Chevrolet modelo Tahoe de placas JCZ 858, de propiedad de la empresa JMS Constructores, que pertenece a un megacontratista del Meta. pic.twitter.com/oLHQH6hQwB — Juliana Ramírez Prado (@Julianaramirez6) January 15, 2023