¿Hijo del presidente Petro rumbeó en lancha de las Fuerzas Armadas? Esto respondió

Este lunes, el estudiante de Derecho y Ciencia Política en la Universidad de los Andes, Juan Nicolás Vizcaya, publicó en su cuenta de Twitter, un collage con dos fotos distintas, donde cuestionaba al hijo del presidente de Colombia, Nicolás Alcocer Petro, por supuestamente haber usado una lancha de las Fuerzas Armadas para celebrar una fiesta.

“Presidente @petrogustavo, ¿Desde cuándo es permitido emplear los vehículos de las Fuerzas Armadas para recoger de las rumbas en Isla Barú a sus hijos? ¿Acaso los miembros de las fuerza pública son sus sirvientes?”.

Sin embargo, un día después, el trinó llego hasta Nicolás, quien rechazó las acusaciones y aclaró que no utilizó ningún vehículo oficial como recreación. “En primer lugar, el vehículo en el cual me movilizaba, no es un vehículo oficial de las Fuerzas Armadas, sino una lancha alquilada por mí y unos amigos franceses que estuvieron una semana visitando Colombia. Y en segundo lugar, yo no estuve de rumba es (en) isla Barú”.

Agregando que la foto de la izquierda, donde aparece celebrando, ocurrió en el mes de agosto, en la isla Tintipan (ubicada al suroeste de Cartagena de Indias) “visitando a los isleños que quieren mucho a mi familia y mostrándoles el paraíso que tenemos en Colombia a nuestros turistas”.

Y finalizó señalando que “así yo sea el hijo del presidente, yo recibo un salario de mi trabajo y tengo derecho a mis vacaciones”.

Nicolás Alcocer, hijo de la primera dama, fue adoptado oficialmente el 21 de septiembre de 2022 por el primer mandatario de Colombia, agradeciéndole por haberlo criado desde que tenía un año de edad.

“Él siempre me educó e inculcó los valores con los que me identifico. La relación siempre fue excelente, mejor papá no pude haber tenido, al igual que mis hermanos”.

Pero señaló que tampoco es fácil ser su hijo por la carrera política de su padre. “Ser el hijo de Gustavo Petro es bastante complicado. Desde los siete años tengo el recuerdo de que corríamos peligro a cada momento, se vive prevenido. Crecí con ese miedo de lo que podía pasarle a mi familia, no fue fácil; con el tiempo uno va aprendiendo a manejarlo