“Trabajo porque no tengo quien me ayude”: recicladores reclaman a la UAESP el no pago de su salario

Desde tempranas horas de la mañana de este lunes, al menos 50 recicladores, en su mayoría adultos mayores, protestan frente a la sede de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP, en Bogotá.

Reclaman el no pago de sus salarios desde hace cinco meses, por lo que los ha perjudicado económicamente para pagar sus necesidades. “Nosotros estamos acá porque somos recicladores y hace 5 meses que no nos pagan. Tengo 66 años. Yo pago arriendo, servicios y trabajo porque no tengo quien me ayude. No tengo familia, no tengo a nadie”, denunció a Caracol Radio, Flor Marina Prieto.

Según fuentes de Caracol Radio, la entidad los recibirá, pero indicaron que este presunto incumplimiento se habría dado porque al parecer “las organizaciones de recicladores no habrían cumplido con unos requisitos para registrarlos ante la Superintendencia de Servicios Públicos la cual se encarga de los pagos a estos trabajadores”.

Por esta protesta, TransMilenio anunció el cierre temporal de las estaciones Marly y Calle 57. “En este momento se presenta una movilización ajena a la operación a la altura de la Calle 57 con Caracas en ambos sentidos. Por la novedad no tenemos paso en el lugar. Flota lleva a cabo retornos en la Calle 45 y Calle 63″, señaló con corte a las 8:06am.

Te puede interesar: Renunció polémica directora de la UAESP en Bogotá y ya se conoció quien será su reemplazo

Siendo las 8:54, el Sistema de Transporte Masivo reportó paso en el punto y restablecimiento de la operación.