Recicladores reclaman a la UAESP el no pago de su salario: hay afectación en TransMilenio

Desde tempranas horas de la mañana de este lunes, al menos 50 recicladores, en su mayoría adultos mayores, protestan frente a la sede de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP, en Bogotá.

Reclaman el no pago de sus salarios desde hace cinco meses, por lo que los ha perjudicado económicamente para pagar sus necesidades. “Nosotros estamos acá porque somos recicladores y hace 5 meses que no nos pagan. Tengo 66 años. Yo pago arriendo, servicios y trabajo porque no tengo quien me ayude. No tengo familia, no tengo a nadie”, denunció a Caracol Radio, Flor Marina Prieto.

Por esta protesta, TransMilenio anunció el cierre temporal de las estaciones Marly y Calle 57.

Noticia en desarrollo...