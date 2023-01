“Eran muy violentos”: los angustiantes minutos de robo en Soacha que terminó con ladrón asesinado

En la tarde de este jueves, se registró una balacera a plena luz del día, en el barrio San Mateo, municipio de Soacha, Cundimarca.

El hecho ocurrió luego de que dos delincuentes asaltaran con arma de fuego un bus de servicio público, intimidando y golpeando a los pasajeros. Sin embargo, cuando huían de la escena, una patrulla del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo (Copes) de la Policía se percató y en medio de la persecución hubo un intercambio de disparos.

“Venía conduciendo el vehículo cuando llegué al trancón de Mercurio. Ellos aprovechan esos trancones para robar los carros. El hombre me encañona por el lado derecho y me obliga a abrir la puerta. Se suben y fue cuando atracaron a los pasajeros”, narró el conductor del vehículo a Noticias Caracol.

Según las autoridades, uno de los ladrones fue herido con dos impactos de bala, quedando tendido sobre la vía de Transmilenio. “Con un revolver me pegaron un cachazo en la cabeza. De una me empezó a salir mucha sangre. Me quitó el celular. El dinero que tenía en mi billetera y el reloj. Luego se bajaron. La buseta arrancó y empezamos a escuchar disparos”, narró una de las víctimas al mismo medio.

A pesar de que la Policía lo trasladó a un centro asistencial, el hombre de 30 años falleció ante la gravedad de las heridas. Asimismo, se conoció que tenía antecedentes por homicidio y por porte de armas.