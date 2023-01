“Ni Twingo ni Ferrari”: Movilidad Bogotá quiso subirse al tren de Shakira, pero lo bajaron

No solo Transmilenio se sumó a la tendencia de la canción de Shakira, también lo hizo la Secretaría de Movilidad de Bogotá que con un trino intentó jugar con la letra de la ‘tiradera’ de la artista colombiana y tal parece que no le fue muy bien.

Aprovechando el ‘boom’ que han tenido las marcas Twingo y Ferrari, por la mención que se hace en la canción, Movilidad Bogotá las mencionó en un mensaje en redes sociales para recordar los operativos de control por mal parqueo en la capital.

También le puede interesar: “A ti no te sale”: memes y burlas a TransMilenio por asegurar que son más lujosos que un Ferrari

Entonces, escribieron: “¡Ni #Twingo ni #Ferrari, ningún vehículo puede estar mal estacionado en la vía! A diario realizamos operativos de control para recuperar el espacio público de todos. ¡#NiCincoMinuticos de mal parqueo en Bogotá!”.

Lo referido por la entidad, es a la estrofa de la artista en donde, entre otras indirectas, le dice a su expareja, Piqué, que la cambió por un “Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”.

De inmediato, decenas de personas respondieron a la campaña con duras críticas. “Ojalá los Ferrari pudieran andar por esta ciudad, pero ya sea la malla vial o la inseguridad no dejan. Saludos, a trabajar”, se lee en uno de los comentarios.

Otro dijo: “Levantan ese vehículo donde evidentemente no genera ninguna congestión y en otros barrios dónde no hay por dónde pasar no dicen nada. Por lo visto depende de cómo les unten la mano”.