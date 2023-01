Bryan Cranston: “Mi personaje me permitió madurar para entender todo de la vida y sus altibajos”

Además de retomar su papel de Walter White en un anuncio para la Super Bowl, Bryan Cranston regresa con la segunda temporada de “Your Honor”. La serie retoma la saga de Michael Desiato en su lucha por seguir adelante tras los devastadores acontecimientos de la primera temporada, mientras fuerzas rivales se arremolinan a su alrededor con una intensidad aún mayor. En “Your Honor”, el juez Desiato (Cranston) hace todo lo posible por encubrir el atropello y fuga de su hijo. No es tarea fácil para ningún padre, y mucho menos cuando la víctima es el hijo del jefe de la familia criminal más famosa de Nueva Orleans, Jimmy Baxter, interpretado por Michael Stuhlbarg.

En la nueva temporada, Cranston, que también es productor ejecutivo de la serie, nos adentra en el camino de destrucción que el crimen organizado puede causar en la vida de una persona y cómo es casi imposible detenerlo del todo.

P: ¿Qué podemos esperar de la serie en esta nueva temporada tras los cambios en la sala de guionistas?

- Peter Moffat, por desgracia, tuvo que abandonar el proyecto por motivos personales, pero tuvimos la suerte de que Joey Hartstone, que fue uno de nuestros guionistas de cabecera en la primera temporada, pudiera y fuera capaz de tomar el relevo, y estamos en buena forma gracias a ello. Peter estableció un esquema con el que pudimos trabajar y crear algo a partir de él, así que había elementos que él siempre había pensado que podrían formar parte de una trama de dos temporadas, la primera en la que el personaje central compromete sus principios y se pierde a sí mismo y acaba trágicamente. Y la segunda temporada, y Joey está abrazando esto, trata sobre la redención y dónde encaja la redención en nuestra sociedad y dónde en nuestra historia encaja la redención, el dolor y el perdón, ¿hay un lugar para ello en este mundo? Y es algo que realmente me intrigó sobre eso y el efecto dominó que ocurrió y vivir con ese nivel de desesperación y dolor, y cómo una persona sale de eso para seguir adelante. Y ése es realmente el tema que abordamos esta temporada.

P: Como sucede a menudo, tu aspecto físico es casi un personaje aparte en este caso. ¿Podrías hablarnos un poco de cómo eso te ayuda en la transición del Michael de la primera temporada al Michael de la segunda?

- Hemos hablado mucho de esto, y creo que está relacionado con lo primero que he dicho sobre afrontar de forma honesta y auténtica la desesperación, la tristeza y el dolor en nuestras vidas, no de forma que se solucione en una hora y “Vale. Ahora podemos seguir adelante”, y se convierte en la persona que era antes. Es, como, no, no con este nivel de dolor. Seamos honestos, aceptémoslo y veamos qué se siente. Y no se trata sólo del personaje de Michael Desiato, sino del efecto dominó en otros personajes. Como verás en la temporada, les afecta enormemente. Fue divertido explorarlo.

P: Gran parte del drama gira en torno a tipos que toman la decisión equivocada. ¿Por qué nos fascinan tanto los hombres que toman decisiones equivocadas?

- Creo que es porque es muy frecuente. Creo que lo es. Quiero decir, es una generalización, pero la testosterona que bombea el cuerpo de un hombre le hace hacer cosas estúpidas. Lo sabemos desde siempre. Y parte de eso es el ego y pensar que “Yo puedo hacer esto”, “Yo puedo controlarlo”, “Mírame”, ya sabes, ese tipo de cosas. Y eso invariablemente mete a los hombres en problemas. Es asombroso cuando piensas en ello, pero creo que hay verdad en eso. Sabes, con la muerte de la reina, estaba pensando el otro día, Dios, desearía que hubiera más mujeres en las jefaturas de estado de todo el mundo porque creo sinceramente que habría muchas menos guerras, muchas menos agresiones. También es una generalización, por supuesto, pero está ligada a la esperanza de que habría un mundo más civilizado, amable y generoso en el que vivir. Y creo que los hombres, en el fondo, también buscamos eso. Sólo que no siempre sabemos cómo encontrarlo.

P: ¿Qué le ha enseñado su personaje sobre sí mismo?

- Creo que lo que he vivido esta temporada me ha permitido reflexionar sobre mi propia vida personal, y que parte del proceso de afrontar una tragedia, una decepción o el dolor es permitirse sentirlo, sentirlo de verdad y no intentar salir apresuradamente de ello, sino abrazar el dolor y casi acogerlo como una forma de superarlo. Creo que cuanto más intentamos resistirnos, más tiempo tardamos en procesarlo, y puede que perdure. También puede crear y exacerbar otras situaciones en tu vida. Así que creo que es eso. Me está permitiendo madurar en la comprensión de la vida y sus altibajos.

“Hemos sido capaces de encontrar formas individualizadas y específicas de las personas que se enfrentan a sus problemas para hacerlo muy curioso y único, pero también muy auténtico en la forma humana”. — Bryan Cranston, actor y productor estadounidense.

P: ¿En qué momento decidió que este personaje tenía una historia más amplia que contar?

- Bueno, creo que el concepto inicial de Peter Moffat era un hombre que, como dijo Hope, deja de lado sus principios y su brújula moral, pensando que es por una cuestión más inmediata de intentar mantener vivo a su hijo. Pero el hecho es que lo hizo. Dejó todo de lado y se convirtió en alguien que no era, y se perdió a sí mismo. Entonces, cayó en una espiral de menos a cero. Y entonces se me ocurrió, si lo terminamos ahí, es ciertamente comprensible. El hombre está muerto en muchos sentidos. ¿Pero hay vida después de la desesperación? ¿Hay alguna sensibilidad de la vida después de la pena? Y eso me intrigaba y quería explorarlo de forma honesta para poder decir que puede haber una reconstrucción de un ser humano si esa persona sigue cierto tipo de protocolos humanos para volver a entrar en contacto con su humanidad. Y eso es lo que ocurre aquí. Así que, mientras la primera temporada se desarrollaba en una espiral descendente para este personaje, la segunda, a falta de una descripción mejor, tiene una espiral ascendente muy lenta, que me hizo sentir mejor con respecto a los seres humanos y a la complejidad que encerramos. Y lo que todos hacemos y queremos hacer en cualquier buen drama es explorar el comportamiento humano y ser lo más honestos posible. Y eso es lo que estamos construyendo en la segunda temporada. Y no es sólo mi personaje. Como verás, todos estos personajes -y estas personas son realmente personajes- cuando exploran y se adentran en sus propios papeles, cada uno de ellos es diferente de lo que has visto antes. Y Rosie añade una parte de la vida que no hemos tenido en la primera temporada porque no tiene la historia ni el bagaje de nada de lo que se deduce en la primera temporada, así que se le permite tener un punto de vista objetivo que sesga las cosas en cierto modo, ciertamente conmigo. No coincidimos necesariamente en algunas cosas.

P: ¿Cómo describiría a los personajes que rodean a Michael?

- Los personajes que se ven en la pantalla tienen múltiples facetas en su personalidad. No son de un solo color. Así, lo que puede parecer un antagonista tiene absolutamente algunas buenas cualidades. Cada uno de estos personajes que verás, especialmente en esta temporada, que Joey ha guiado hasta este punto es que no es en blanco y negro. Hay mucha complejidad en estos personajes, e incluso los buenos tienen algo de villanos. Los villanos tienen algo de bondad. Así que atrae al público de un modo estupendo y le pide que observe a los seres humanos en toda su complejidad.

P: Muchos de sus programas exploran la naturaleza del dolor.

- Sí. A eso me refería, a que hay mucho material que extraer porque no hay una respuesta única a cómo una persona afronta el duelo. Y, por lo tanto, se va y se divide en muchas áreas. Pudimos encontrar formas individualizadas y específicas en las que la gente se enfrenta a sus problemas, lo que lo hace muy curioso y único, pero también muy auténtico en su forma humana.

P: ¿Cuál es el proceso para crear un drama tan grande que, como usted lo ha llamado, sea único y auténtico?

- Bueno, es difícil. Tendremos que tener una larga conversación tomando un café en algún momento. Pero para mí siempre es con: ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es el tema general? Y la primera temporada me interesó mucho porque era muy universal. No es un tema americano. Es un tema parental, y es: ¿qué harías para salvar la vida de tu hijo? Hombre, cualquier cosa. Cualquier cosa. Y después de responder eso, ¿estarías dispuesto, a sabiendas, a convertirte en un criminal para hacerlo? Sí, lo haría si realmente significara salvar la vida de mi hijo. De acuerdo. Entonces vas y el siguiente giro y el siguiente giro y lo construyes hasta que de repente no está tan claro. No es tan limpio. No es una decisión fácil. ¿Y si tu decisión causara daño o la muerte de un inocente? Ahora, de repente, dices: “Oh, Dios mío. ¿Es demasiado tarde para que me aleje de lo que ya pacté?” Y lo es. Y eso es lo que le pasó a Michael Desiato y, como efecto dominó, a todo el mundo en la esfera de esta historia.

Y lo mejor de esta temporada es que ha ido más allá del pensamiento e idea singulares de Michael Desiato. Estamos explorando y eso me entusiasma.

¿De qué trata?

Michael Desiato es un destacado y respetado juez de Nueva Orleans. Cuando su hijo adolescente Adam mata a otro adolescente en un atropello accidental y se da a la fuga, Michael anima a su hijo a entregarse, pero rápidamente cambia de opinión cuando descubre que el chico al que atropelló era el hijo de un capo de la mafia. Michael decide proteger a su hijo, lo que desencadena un peligroso juego lleno de escondites, mentiras, secretos y decisiones muy difíciles.

10

Episodios que tendrá la segunda temporada de la serie.