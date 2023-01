Del bus a la fama: las millonarias propuestas que ha recibido el modelo de TransMilenio en redes sociales

En los últimos meses, a través de las redes sociales comenzaron a viralizarse algunos videos de un joven, quien modelaba en algunas estaciones de TransMilenio de la capital, logrando robarse la atención en especial de las pasajeras y por supuesto, de sorpresa en otros, debido a su actuar.

Y es que tal habría sido la acogida obtenida que en la pasada época navideña también apareció con gorro, bufanda de navidad y acompañado de una canción navideña. Sin embargo, en medio de una entrevista para ‘Los40Urban’ reveló algunas de las propuestas que le han ofrecido.

Como bien es conocido en el tema del modelaje, tanto las mujeres como los hombres se encuentran expuestos a propuestas ‘indecentes’ por parte de varias personas. Y el venezolano no fue la excepción, “Hace poquito me ofrecieron cinco millones de pesos para hacer un striptease en una discoteca de Melgar, ‘y yo no hago eso, o sea no me atrevería a hacerlo”, indicó Alejandro al medio.

Pero, con el paso de los días y debido a su crecimiento en redes sociales, en especial, TikTok, el joven aseguró que el esposo de una chica le preguntó el valor por baile, según él, para su esposa.

Ante las repetidas oportunidades que ha tenido de ganar dinero, el joven asegura que sus sueños van, por otro lado, pues está enfocado en prepararse para ser actor, llegando a ser parte de producciones nacionales e internacionales. Cabe resaltar que las redes sociales resultan ser una gran puerta para quienes desean darse a conocer en el mundo del entretenimiento.

Finalmente, el venezolano se encuentra agradecido por las oportunidades que ha podido tener en el país, pues aseguró que tuvo que salir de su país debido a la crítica situación en la que se encontraba. Además, que fue retenido por la Guardia Venezolana y aún no tiene claro como logró salir de allí.