“Cállese la boca, no sea sapo”: Pasajeros se agarraron a cachetadas en un bus en Barranquilla

Lo que parecía una simple discusión entre una pasajera y el conductor de un bus en Barranquilla se convirtió en otro caso de agresión que se viralizó en las redes sociales, donde se abrió la discusión sobre la reacción de los pasajeros.

Este caso, que causa indignación en los internautas, empezó cuando una pasajera de un bus de transporte público le reclamaba al conductor por la manera en que se había dirigido al momento de reclamarle sobre el lugar a donde hacia donde iba la mujer, quién aseguro que le había manoteado.

Acto seguido, desde la parte de atrás del bus, uno de los pasajeros le manifestaba al conductor que no siguiera con la discusión, que la mujer solo quería buscarle un problema, a lo que inmediatamente la mujer le contesto: “Cállese la boca, cállese la boca, no sea sapo”.

Terminada la discusión, la pasajera se dirigía a bajarse del bus, encontrándose de frente con el hombre al que le había dicho de peculiar manera que guardara silencio.

El individuo vestido de camisa amarilla manifestaba que la mujer le había faltado al respeto con sus palabras, y se lo reclamó directamente antes de que ella se bajara del vehículo. Inmediatamente, ella le pegó una cachetada al sujeto, que de igual manera le respondió con varios golpes, y que afortunadamente no continuaron por la intervención de los otros pasajeros.

“Me tiene que respetar, como me va a pegar a mí, si me pega mi ‘cachetadón’ le pego para que me respete”, manifestó el hombre excusándose de sus actos.

Otra pasajera le gritaba al individuo “atrevido como le va a pegar a una mujer”, seguido de lo que sería una recomendación a la mujer agredida para que evitara más agresiones, a quién le gritaba “tírale una pierna boba, tírale una pierna”.

En las redes sociales se abrió la discusión sobre estas agresiones mutuas, algunos aseguran que el hombre no debió contestarle los golpes a la mujer y otros aseguran que el hombre lo hizo en defensa propia.