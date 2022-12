Navidad, ¿época de reconciliación? Pasajeros fueron grabados golpeándose al interior de un bus

Un hecho de intolerancia ocurrió al interior de un bus de servicio público en la ciudad de Barranquilla.

El hecho se dio a conocer gracias a un video tomado por un testigo y que compartió a través de las redes sociales.

Según la denuncia, la agresión se habría dado, luego de que un pasajero le reclamara a una mujer por discutir con el conductor frente a un desacuerdo que tenían en las paradas.

“Yo para allá no voy”, dice el chofer. “No, es que no lo estoy obligando a que vayas. Pero no tiene por qué manotearnos. Hágame el favor y me respeta”, responde la mujer. “No le digas más nada. Que ya lo que tiene es problemas”, le grita otro pasajero en la parte de atrás. “Cállese la boca. No sea sapo”.

Es en otro clip del hecho en que se ve a ambos pasajeros discutir primero fuertemente de manera verbal en la puerta de salida del vehículo. Él, primero, la insulta diciéndole que las mujeres tienen que respetarlo al ser hombre.

Comentario que habría desatado la rabia de la señora por lo que le pega en el rostro. El hombre responde de manera más agresiva y le pega una fuerte cachetada. Además, la agarra por el brazo para intentar golpearla nuevamente.

Es en ese momento en que las demás personas intervienen y le reclaman por su acción. “¡Hey! Atrevido. Pégale. Pégale. Cómo le vas a pegar a una mujer. Tírale una piedra, boba”, señala una mujer. Mientras que otro hombre media en la agresión y los separa.

Finalmente, la pasajera se baja del bus y el hombre, sigue arremetiendo contra ella, diciéndole que “yo le pego su cachetadon también para que respete. Dale, compa, dale, dale”, termina dándole indicaciones al conductor para que continúe su marcha.