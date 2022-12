Indignante reacción de mujer ante el maltrato de un extranjero a un niño en un restaurante

En las redes sociales se conoció un video de una cámara de seguridad en el que se observa la reacción de una mujer que permitió el maltrato de un extranjero a un niño de cerca de 3 años, que se encontraba en un restaurante de Parques del Río, lugar en el que se concentran los Alumbrados Navideños de Medellín.

En las imágenes que captó la cámara de seguridad del restaurante en el que se encontraba la pareja, una mujer y el niño, se observa la agresiva reacción que tuvo el hombre extranjero cuando el niño accidentalmente le golpeó un ojo con la mano.

Inicialmente están los tres adultos sentados y el niño en las piernas del hombre extranjero, que según la publicación sería el padre o el padrastro. Las dos mujeres sostienen una conversación, el hombre no interactúa con ellas, solo observa.

El niño empieza a balancear la espada de un lado a otro con la punta hacia el piso, luego con la otra mano le coge la cara al hombre y en un instante pareciera que lo golpeó, lo que desató una violenta reacción.

Extranjero maltrató a un niño de tres años en un restaurante de Medellín

El sujeto se tomó la cara por el dolor que podría sentir y luego maltrata físicamente al niño, lo toma de la cabeza con fuerza para lanzarlo al suelo y dejarlo tirado. Se toca la cara y pone ambos brazos sobre la mesa. Mientras tanto una de las mujeres se tapa la boca, al parecer la madre del niño.

La otra acompañante lo toca como en señal de preocupación. Son varios segundos en los que ambas ni se inmutan por el niño que sigue en el suelo y recibe una patada disimulada del hombre extranjero. En ese momento se empieza a escuchar el llanto. La que sería la madre, hace mala cara y el sujeto vuelve arremeter contra el niño y bruscamente le quita la espada para lanzarla al suelo.

El niño se pone de pie llorando y el extranjero trata de apagar la espada, sin antes empujarlo. Solo hasta ese momento la mujer lo alza y lo sienta en sus piernas.

En una mesa contigua una joven se percata de lo sucedido e interpela a la mujer, que sin vergüenza alguna la grita y le dice: “No, no, no, contrólate. Esto no es tema tuyo. No se meta, ¡No se meta! ¡Gracias!”.

La joven indignada, al parecer, se fue a buscar el apoyo de la Policía. Mientras que las dos mujeres, el niño y el extranjero alistan para irse.