¿Cómo en TransMilenio? Político denunció que viajeros iban de pie en un vuelo de Avianca

Alfredo Saade, pastor cristiano, exprecandidato presidencial por el Pacto Histórico y aspirante a la Alcaldía de Cúcuta en 2023, denunció a través de su cuenta en Twitter, que dos personas, al parecer, viajaron de pie en el vuelo AV8576 de la aerolínea Avianca que cubría la ruta Bogotá-Valledupar.

“¿Por qué van dos personas de pie?”, cuestiona Saade. “Porque nosotros tenemos procedimientos de la compañía que lo podemos hacer”, le responde la auxiliar del vuelo. “¡Increíble! Dos personas de pie en un vuelo”. “Llame al capitán. ¿De dónde saca usted qué están de pie. Nosotros tenemos acá unas sillas que son para la tripulación”. “Yo los acabo de ver. Lléveme y muéstreme lo contrario”, le responde el político.

En otro video que él compartió en su cuenta de Twitter, se ve cómo ambos mantienen una discusión aireada por cuenta del reclamo. “Usted a mí no me grabe que no tiene permiso. Lo puedo demandar”, le advierte la tripulante de Avianca. “Sí, la puedo grabar”, responde el denunciante.

Es en ese momento, cuando la auxiliar de vuelo intenta tomar el celular y evitar que la sigan grabando. “No me agarre el teléfono. No me toque que yo no la estoy tocando”.

¿Qué responde Avianca?

PUBLIMETRO Colombia habló con la aerolínea para conocer su versión sobre esta denuncia. La compañía aseguró que ninguna persona iba de pie. “Todos los pasajeros de este vuelo y de cualquier vuelo de AVIANCA deben viajar sentados y con silla asignada”.

Además, acotaron que los integrantes del staff de la aerolínea fueron asignados a los asientos Jumpseat, es decir, los asientos de la tripulación. “El uso de Jumpseat -asientos de tripulación- está estrictamente restringido a los usos permitidos en el manual de operaciones de vuelo autorizado por la Aeronáutica Civil”.