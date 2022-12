Concierto gratis: María Mulata, Adriana Lucía y Katie James en vivo este 17 de diciembre

La programación gratuita navideña este mes de diciembre continúa y este sábado 17 de diciembre habrá un concierto de no perderse en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Le contamos detalles sobre este evento que contará con artistas de primer nivel.

Con un vestido fucsia y un ramillete como corona, con su cabello ámbar, su voz nacarada y la sonrisa de la infancia, así se presentará la cantautora María Mulata este sábado, 17 de diciembre, en el teatro ubicado en la Carrera Séptima con Calle 22. Desde las las 3:00 pm se llevará a cabo en este lugar el Conciertazo Familiar Lullaby.

María Mulata estará compartiendo escenario con artistas como Adriana Lucia, Katie James y la Big Band de Fundimusicol. El concierto ofrecido por la Administración Distrital explorará diferentes géneros musicales y es de entrada completamente gratuita.

Nadie más especial para cantarle a los niños y niñas que María Mulata, una mujer y artista que sabe que la música puede cambiar vidas desde el vientre de la madre y durante toda la niñez. Por eso ha trabajado para que sus canciones tengan el tacto suficiente y así llegar a todos los corazones infantiles.

También le puede interesar: Tres planes que no se pueden perder para vivir la magia de la Navidad en Bogotá

Así mismo, hacer parte del concierto Lullaby ha sido un proceso conmovedor para la cantante, porque tendrá que interpretar canciones que están impregnadas de vínculos muy fuertes.

Desde niña las navidades de María Mulata están adornadas de música. Su familia parecía un pesebre porque recorrían las casas de Tunja y San Gil cantando villancicos en las novenas. Y desde ahí le surgió la idea de crear un show navideño desde hace más de seis años.

“Veía que en Navidad casi no había conciertos y me inventé un show de Navidad que este año se va a presentar el 23 de diciembre en la basílica de Ubaté. Esta es la manera como celebro la Navidad, tengo conciertos todas las semanas para cantar villancicos colombianos y cuento cómo se celebra de verdad la Navidad en Colombia, que no es con trineos y nieve. Además, no me pierdo ninguna novena y comparto mucho en familia.” Afirma Mulata.

Colores, Arroz con coco, Azul y Mi ranita son algunas de las canciones que hacen parte del concierto didáctico publicado por la cantante y que con solo un clic puede disfrutar toda la familia en esta Navidad.