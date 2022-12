Asociación espacial de Colombia afirma que Giovanna Ramírez no debe ser denominada como astronauta

Desde hace unos meses varios medios colombianos dieron a conocer a Giovanna Ramírez como la “primera astronauta colombiana” siendo entrevistada en diferentes programas de televisión, radio y prensa. Toda la información compartida acerca de la mujer destacaba su labor en relación a su carrera mostrando que era la primera persona colombiana en lograr llegar a ese nivel.

Pero hace unos horas la Asociación Espacial de Colombia National Space Society, emitió un comunicado en el que cuestiona el hecho que se denomine a Ramírez como astronauta. En el mismo indican que “a la fecha no existe ningún ciudadano colombiano, hombre o mujer, que ostente el título, categoría o certificación como astronauta”, forma en la que ha sido denominada la colombiana.

En la comunicacón la organización explicó que “desde los inicios de la carrera espacial se ha identificado la necesidad de entrenar a los futuros astronautas simulando en la Tierra condiciones similares o análogas a las que podrían enfrentar durante la ejecución de misiones espaciales, principalmente en condiciones de emergencia”, indicando que para este tipo de partipantes se acuñó el término ‘astronauta análogo’, para hacer referencia a que hacen simulaciones en tierra y no salen del espacio, a lo que sí se debe denominar como ‘astronauta’.

Dando así a enteder que se está usando de forma equivocada la expresión, en particular a lo que sucede con Ramírez y como ha sido conocida por todos “’la primera astronauta colombiana’, lo cual no es ciert”, pero no solo señaló a los medios o quienes la llaman así. “La misma ingeniera Giovanna no ha buscado corregir o aclarar suficientemente, incluso empleando perfiles en redes sociales en los que se presenta como astronauta, sin añadir la palabra ‘análoga’”.