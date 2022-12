Comunidad denuncia que los ‘parranderos’ de la cuadra son los policías

Como un verdadero dolor de cabeza califica una comunidad desesperada a las fiestas que se realizan dentro del Club de Agentes de la Policía, ubicado en Bogotá. Pues, desde que llegó la temporada decembrina, las noches llenas de música no han parado.

Según el testimonio, los agentes de la policía no dejan dormir a nadie. “Desde el 7 empezaron a armar esa carpa, el 8 ya empezó la bulla y el 9 hasta las 5 de la mañana. Nosotros como bobos con los ojos abiertos porque no nos dejaron descansar y anoche otra vez”, afirmó una de las víctimas.

En cuanto a la denuncia, decenas son las familias que buscan alternativas para poder descansar. De hecho, uno de los habitantes se contactó con el 123 para interponer la denuncia y así buscar que la música bajara su nivel. Sin embargo, para su sorpresa, le dijeron que no podían hacer nada.

“Todas las noches llamamos a la policía, nos dicen que les digamos la dirección y no pasa nada. Hemos ido a la administración de la escuela y una noche me dijeron que acá pasaban aviones y de eso no nos quejábamos, que no podíamos hacer nada”, explicó una habitante de la zona a Noticias Caracol.